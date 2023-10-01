Российская певица опозорилась на льду в Минске (ВИДЕО)



















Опальная ведущая и исполнительница из РФ Ольга Бузова опозорилась в Беларуси, выйдя на ледовую арену. Певица с "триумфом" прибыла, чтобы открыть хоккейный матч, но возвращалась с подмоченной репутацией.

Ольга Бузова (фото из открытых источников)

Ведущая в начале должна была символически забросить шайбу, тем самым дав старт игре сборных "Динамо" из Минска и "Ак Барса" из Казани.

Убежденная поклонница путинского режима, пошла на ледовую арену в обуви на высоком каблуке, надела красный брючный костюм.

В компании с ней вышли российский продюсер со скандальной репутацией Иосиф Пригожин и рэпер Серега.

После кадров с общей съемкой Ольга Бузова хотела сама пройтись по арене, однако поскользнулась. Певица не удержалась на ногах и упала.

Несколько помощников поспешили спасать Бузову. Они схватили телеведущую под руки и не рассчитывали на неожиданный казус.

Из декольте Бузовой виден был прозрачный бюстгальтер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что пьяная российская певица упала прямо на сцене . Опальная исполнительница Анна Седокова, родившаяся в городе Киев, однако покинувшая родину и выступающая на стороне врага, сделала себя посмешищем в социальных сетях. Вся причина в видео, где отснят нетрезвый конфуз певицы.

В Интернете обнародован видеоролик, где Седокова свалилась на сцене во время своего выступления. Поя на концерте в российской столице, звезда очевидно желала произвести наилучшее впечатление на поклонников, однако получилось все наоборот. Знаменитость в какой-то момент не смогла удержаться на ногах, и приземлилась на пятую точку. Анна еще пыталась как-то петь, но делала это смутно, поэтому шокированные зрители ничего не могли понять. Ситуацию, как рухнула на сцене Седокова, высмеяло немало российских Telegram-каналов.