Российская певица рассказала, как Путин чуть не покалечил ее подругу

Известная оперная исполнительница из РФ Мария Максакова рассказала неприятную историю, связанную с диктатором Владимиром Путиным. Во время интервью Олесе Бацман она отметила, что хозяин Кремля с раннего возраста имел садистские наклонности по отношению к девушкам.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

При этом Максакова рассказала, что однажды диктатор пригласил ее с подругой, которой было 14 лет, на матч с дзюдо. Они пробыли на "скучном поединке", а затем решили поехать в гости к одному из спортсменов пить чай.

Там, как рассказала певица, Путин захотел показать ее знакомой один болевой прием.

"Придя в квартиру одного из них, он сначала решил продемонстрировать моей знакомой только что увиденные приемы непосредственно на ней. То есть бросок через бедро, болевой", — сказала Максакова.

Девушки испугались поведения будущего президента, которому тогда было всего 20 лет, и убежали из квартиры. Уже через много лет девушка, которую чуть не искалечил Путин, сказала, что тогда ей нужно было дать ему сдачу.

"Надо было мне тогда дать ему сдачи, задушить его. У него в отношении женщин возник этот садистский подход", — рассказала россиянка.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин во время встречи получил чертов от давней любовницы . Спортсменка Алина Кабаева, говорят, устроила целый скандал хозяину Кремля Путину, прореагировав на слухи о его новом романе. Их скандальная встреча была на прошлой неделе. При этом Кабаеву уже долгое время называют любовницей российского президента и говорят, что двое ее сыновей гимнастка родила от диктатора.

Ссора возникла из-за того, что Кабаева намерена дать старшему сыну образование на Западе. Она хочет, чтобы сын учился в Швейцарии, когда станет взрослым. Однако после начала войны РФ в Украине Алина Кабаева попала там под санкции.

