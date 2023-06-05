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Российская певица сделала безумное заявление о том, что Украина – часть России

Бабкина поддерживает кремлевскую пропаганду

сегодня, 22:50
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Автор:

Лиля Воробьева

Исполнительница из РФ Надежда Бабкина, поддерживающая кровожадный курс Кремля, заявляет, что Украина – это часть Российской Федерации. Певица вспомнила собственный визит, состоявшийся в прошлом году во временно оккупированный Мариуполь, пишет "УНИАН"

Российская певица сделала безумное заявление о том, что Украина – часть России

Надежда Бабкина (фото из открытых источников)

С Бабкиной в то время встретились жители города, которые, как оказалось, говорили о своем недовольстве оккупацией России их города. Бабкина тогда вспомнила об этих разговорах, характеризуя противников "русского мира" "городскими сумасшедшими".


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"У меня была встреча на улице перед событием. Разговоры были разные. И приятные, и не очень. Всякое было. Люди старшего поколения, знающие, что такое война, обвиняли нас в том, что с ними сейчас происходит такая неприятность", — вспомнила об этих событиях Надежда Бабкина.

Она отметила, что хотела убедить жителей Мариуполя, что этот приход РФ будто приведет к лучшим изменениям, и город будет развиваться, но горожане, оставшиеся по причине войны без жилья, не желали выслушать певицу с ее пропагандой.

К слову, эта русская знаменитость является советской и русской народной и эстрадной певицей, актрисой, теле- и радиоведущей. В России она удостоена большим количеством наград от государства и престижных званий, и это тоже важные рычаги ее влияния на зрителей. Она поддерживает кремлевскую пропаганду, говоря, что на украинской территории проходит будто "спецоперация" – так в РФ называют эту войну.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица, поддержавшая войну в Украине , попала в больницу со страшным диагнозом. 43-летняя российская исполнительница Слава, поддерживающая войну в Украине, попала в больницу. Как информируют росСМИ, ее сразу отвезли в одну из больниц российской столицы.



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Источник: https://www.unian.ua/lite/stars/putinistka-babkina-zayavila-shcho-ukrajina-chastina-rosiji-12282813.html
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