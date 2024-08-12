Российская пропаганда облажалась: что стало темой номер один для обсуждения в РФ

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Ткачик Олеся
Вчера РФ пыталось забить эфир с помощью поджога шин на ЗАЭС, дымилось зрелищно, но бесполезно, говорит политолог Алексей Копытько. По его словам, у захватчиков не получилось устроить информационную провокацию "по причине тупости организаторов", ибо они сымитировали поджог в ненадлежащем месте. Как результат, говорит эксперт, в него никто не поверил.
Пропаганда
Затем, говорит Копытько, была попытка разогнать ужасы по поводу якобы применения неизвестными войсками химического оружия против российской армии.
Далее, по его словам, фоном начались вбросы о якобы расстрелах мирных жителей и других преступлениях.
По его словам, сейчас роспропаганда будет спешно генерировать какой-то сюжет, чтоб перекрыть этот позор.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова, 28 населённых пунктов находятся под контролем украинской армии. Общая длина фронта охватывает 40 километров, а проникновение на территорию региона достигает 12 километров в глубину. По словам Смирнова, на захваченных территориях проживает около двух тысяч человек.
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