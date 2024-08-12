Российская пропаганда облажалась: что стало темой номер один для обсуждения в РФ

Вчера РФ пыталось забить эфир с помощью поджога шин на ЗАЭС, дымилось зрелищно, но бесполезно, говорит политолог Алексей Копытько. По его словам, у захватчиков не получилось устроить информационную провокацию "по причине тупости организаторов", ибо они сымитировали поджог в ненадлежащем месте. Как результат, говорит эксперт, в него никто не поверил.

Пропаганда

Затем, говорит Копытько, была попытка разогнать ужасы по поводу якобы применения неизвестными войсками химического оружия против российской армии.

"Первыми заверещали о химоружии наиболее комичные персонажи истории – тикток-спецназ "Ахмат". Эту же чушь повторил и перепуганный врио губернатора Курской области. Опять же – попытались соврать в ненадлежащем месте, поэтому мимо", — отметил эксперт.

Далее, по его словам, фоном начались вбросы о якобы расстрелах мирных жителей и других преступлениях.

"Это предсказуемо. Чем хуже будет ситуация для росвойск – тем выше вероятность, что они устроят кровавую провокацию против своих же граждан. Они постоянно так делают. Но даже эти тщетные информационные усилия сегодня пошли прахом после заявлений курского чиновника о потере контроля над 28 населёнными пунктами. Что вызвало истерическую реакцию у Путина. Теперь это – тема номер один", — подчеркнул политолог.

По его словам, сейчас роспропаганда будет спешно генерировать какой-то сюжет, чтоб перекрыть этот позор.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова, 28 населённых пунктов находятся под контролем украинской армии. Общая длина фронта охватывает 40 километров, а проникновение на территорию региона достигает 12 километров в глубину. По словам Смирнова, на захваченных территориях проживает около двух тысяч человек.





