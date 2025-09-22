Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что проходит курс лечения от рака.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян предложила выбрать для нее парик: рак не отступает

В своем телеграм-канале она написала: "Написала бы с удовольствием, что у меня все хорошо, но стараюсь никогда не лгать. Тигран по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака. Что здесь хорошего?". Симоньян добавила, что готовится или уже начала курс химиотерапии, отметив: "Вскоре увидите меня в париках".

7 сентября в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" Симоньян рассказала о "страшной, тяжелой" болезни. По ее словам можно было заключить, что речь идет о раке груди и будущей мастэктомии, однако прямо диагноз она не озвучила.

Источник на медиарынке сообщил The Moscow Times, что в настоящее время решается вопрос, останется ли Симоньян в Russia Today или оставит работу.

Ее муж, 59-летний режиссер и телеведущий НТВ Тигран Кеосаян, в январе 2025 года пережил клиническую смерть и с тех пор не пришел в себя.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российская пропагандистка и один из главных рупоров Кремля Маргарита Симоньян, недавно заявившая о серьезном заболевании, вновь обратилась к своим сторонникам.

В Telegram-канале путинистка сообщила, что перенесла операцию. "Спасибо всем, кланяюсь всем, кто молится и желает добра. Я уже дома, мне еще больно. Впереди много лечения. Или немного. Как распорядится Господь. Надеюсь на него и благодарю всех вас", — написала украинофобка.