Головний редактор медіагрупи "Росія сьогодні" та телеканалу RT пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що проходить курс лікування від раку.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян запропонувала обрати для неї перуку: рак не відступає

У своєму телеграм-каналі вона написала: "Написала б із задоволенням, що в мене все добре, але намагаюся ніколи не брехати. Тигран, як і раніше, в комі, а я проходжу лікування від раку. Що тут хорошого?". Симоньян додала, що готується або вже розпочала курс хіміотерапії, зазначивши: "Незабаром побачите мене у перуках".

7 вересня в ефірі програми "Вечір із Володимиром Соловйовим" Симоньян розповіла про "страшну, тяжку" хворобу. З її слів можна було зробити висновок, що йдеться про рак грудей і майбутню мастектомію, проте прямо діагноз вона не озвучила.

Джерело на медіаринку повідомило The Moscow Times, що в даний час вирішується питання, чи залишиться Симоньян в Russia Today або залишить роботу.

Її чоловік, 59-річний режисер і телеведучий НТВ Тигран Кеосаян, у січні 2025 року пережив клінічну смерть і відтоді непритомний.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російська пропагандистка та одна з головних рупорів Кремля Маргарита Симоньян, яка нещодавно заявила про серйозне захворювання, знову звернулася до своїх прихильників.

У Telegram-каналі путіністка повідомила, що перенесла операцію. "Спасибі всім, кланяюся всім, хто молиться і бажає добра. Я вже вдома, мені ще боляче. Попереду багато лікування. Або небагато. Як розпорядиться Господь. Сподіваюся на нього і дякую всім вам", — написала українофобка.