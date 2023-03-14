Российская пропагандистка оправдала поражение россиян и заявила, что Кремль победит НАТО

По словам российской пропагандистки Маргариты Симоньян, Россия одержала победу над Украиной через несколько первых дней полномасштабного вторжения, но затем началась война с НАТО. Как утверждает пропагандистка, российские захватчики "победят весь западный мир" во время боев за Бахмут и Угледар.

Маргарита Симоньян (фото из открытых источников)

Главная редактор российского пропагандистского телеканала RT убеждена, что российская армия уничтожила главные военные силы на Украине, "когда взяли Гостомель".

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"Давайте поймем, с кем мы воюем. Мы не воюем ни с одной Украиной. Украину мы, как таковую, победили в первые два-три, сколько там дней. Когда взяли Гостомель... Ну, обезоружили абсолютно Украину, уничтожив основные ее военные силы , а затем началась война с НАТО. И не только с НАТО, потому что мы воюем со странами, что не входят в НАТО. Так вот, сейчас идет война с НАТО на территории Украины", — сказала пропагандистка во время эфира на российском ТВ.

Она не сомневается в том, что российские войска смогут противостоять Западу.

"Я намеренно говорю не если, а когда, с божьей помощью", — говорит Симоньян и при этом перекрестилась.

Главная редактор добавляет, что взяв Бахмут и Угледар Россия "победит весь западный мир, который туда сейчас отправляет всю свою мощь".

"Когда мы всю эту орду победим, мы подтвердим звание самой большой страны мира", — подытожила пропагандистка.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что кремлевская пропагандистка заявила о "голоде" в Британии. Скабееву очень раздражает, что Британия с начала полномасштабной войны РФ поддерживает Украину