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Российская пропагандистка сдала мужчину в клинику

На фоне разговоров об алкозависимости супруга Леры Кудрявцевой ведущая сообщила, что отправила его в "санаторий".

28 февраля 2024, 23:40
Автор:
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Лиля Воробьева
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Еще одна поклонница Путина Лера Кудрявцева в начале года сообщала о том, что разорвала отношения с мужем Игорем Макаровым. Причина – его зависимость от алкоголя.

Российская пропагандистка сдала мужчину в клинику

Лера Кудрявцева (фото из открытых источников)

Теперь на собственной странице в Телеграммах Кудрявцева обнародовала новый пост:

"Отправила всю семью на лечение. Машу – в санаторий с няней (Сочи). Маму – в санаторий (Подмосковье). Муж – тоже в "санатории". Всех лечить! Всех лечить! Сама вот стараюсь себя заставить наступить на ногу. Устойчивое ощущение, что нога в колене прогнется в обратную сторону".

При этом о лечении мужа Кудрявцева сообщила с определенным намеком, выделив слово санаторий кавычками. Пользователи предполагают, что Макаров находится на реабилитации от алкогольной зависимости.

"Я ушла от мужчины. Алкоголь — зло. Точка", — сообщала ранее телеведущая.

Важно, что сама Кудрявцева теперь находится на реабилитации после сложнейшей операции на ноге, о чем она постоянно жалуется каждый день в социальных сетях.

"Я лежу и не двигаю ногой вообще. Потому что мой подсознательный страх пока сильнее";

"Ладно, понию еще несколько дней и завяжу. Буду показывать и рассказывать, как происходит реабилитация. Пока никак. Пока просто лежу";

"Лежу и им. Лежу и им. В наше время стабильность – уже хорошо", – написала Кудрявцева о том, что делает сейчас.

 Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская пропагандистка оказалась в инвалидном кресле.Пропагандистка из РФ, телеведущая Лера Кудрявцева, которая говорила, что в любое время возьмет в руки автомат и готова воевать, сейчас вряд ли отправится на фронт — ей нужно провести определенную часть времени, передвигаясь с помощью инвалидной коляски.



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