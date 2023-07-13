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Российская спортсменка, поддержавшая Путина, переехала в Испанию

Елена Исинбаева проживает сейчас на острове Тенерифе

13 июля 2023, 23:40
Автор:
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Лиля Воробьева
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Бывшая легкоатлетка и двукратная чемпионка Олимпийских игр, многократная чемпионка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева теперь прогуливается по Испании, оставаясь в этой ситуации действующим офицером российской армии.

Российская спортсменка, поддержавшая Путина, переехала в Испанию

Елена Исинбаева (фото из открытых источников)

По информации издания EL DIGITAL SUR, обнародовавшем фотоснимки олимпийской чемпионки, ходящей по улицам Тенерифе. Представители издания утверждают, что Исинбаева сейчас находится в бессрочном отпуске, полученном от военного руководства России "за заслуги в кровавой агрессии против Украины".


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Как пишет издание, 41-летняя Елена Исинбаева проживает в Тенерифе "в элитном жилом комплексе".

Известная спортсменка является уроженкой Волгограда. Она – майор Вооруженных сил РФ. В 2018 году чемпионка выступала за внесение поправок в российскую Конституцию, чтобы "обнулить" срок прошлого президентства Владимира Путина и предоставить ему возможность баллотироваться еще и еще на президентский пост в РФ. Россиянка присоединилась к движению Putin Team. Еще легкоатлетка вступила в партию "Единая Россия".

Елена Исинбаева завоевала золотые медали Олимпийских игр 2004 (Афины) и 2008 (Пекин) лет.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинская спортсменка рассказала о подлости россиян на соревнованиях . По информации олимпийской чемпионки по фехтованию Ольги Харлан, россияне намерены помешать спортсменам из Украины квалифицироваться на игры в Париже. Спортсменка намекает на подлость российских представителей, пользующихся ситуацией, что украинцы бойкотируют любые соревнования, в которых участвуют россияне. Поэтому Россия, представители которой не попадут на Олимпиаду-2024 в фехтовании, так срывает квалификацию украинским спортсменам. Досталось от Харлана и чиновникам Министерства спорта Украины.


 



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