Бывшая легкоатлетка и двукратная чемпионка Олимпийских игр, многократная чемпионка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева теперь прогуливается по Испании, оставаясь в этой ситуации действующим офицером российской армии.

Елена Исинбаева (фото из открытых источников)

По информации издания EL DIGITAL SUR, обнародовавшем фотоснимки олимпийской чемпионки, ходящей по улицам Тенерифе. Представители издания утверждают, что Исинбаева сейчас находится в бессрочном отпуске, полученном от военного руководства России "за заслуги в кровавой агрессии против Украины".

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Как пишет издание, 41-летняя Елена Исинбаева проживает в Тенерифе "в элитном жилом комплексе".

Известная спортсменка является уроженкой Волгограда. Она – майор Вооруженных сил РФ. В 2018 году чемпионка выступала за внесение поправок в российскую Конституцию, чтобы "обнулить" срок прошлого президентства Владимира Путина и предоставить ему возможность баллотироваться еще и еще на президентский пост в РФ. Россиянка присоединилась к движению Putin Team. Еще легкоатлетка вступила в партию "Единая Россия".

Елена Исинбаева завоевала золотые медали Олимпийских игр 2004 (Афины) и 2008 (Пекин) лет.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинская спортсменка рассказала о подлости россиян на соревнованиях . По информации олимпийской чемпионки по фехтованию Ольги Харлан, россияне намерены помешать спортсменам из Украины квалифицироваться на игры в Париже. Спортсменка намекает на подлость российских представителей, пользующихся ситуацией, что украинцы бойкотируют любые соревнования, в которых участвуют россияне. Поэтому Россия, представители которой не попадут на Олимпиаду-2024 в фехтовании, так срывает квалификацию украинским спортсменам. Досталось от Харлана и чиновникам Министерства спорта Украины.



