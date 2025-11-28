Российская спортсменка придумала новое прозвище Путину

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам из РФ Вероника Степанова высказалась о решении Международной федерации дзюдо (IJF) снова разрешить российским спортсменам использовать флаг и гимн на международных турнирах. В своем комментарии она также назвала президента России Владимира Путина "главным дзюдоистом планеты".

Вероника Степанова (фото из открытых источников)

легкоатлетки из РФ , двукратная олимпийская чемпионка и рекордсменка Елена Исинбаева, отказавшаяся от звания майора, удалила сообщения в социальных сетях о том, что присоединилась к Putin Team.

Сообщение было обнародовано 17 ноября 2017 года, но теперь его в аккаунте спортсменки в Instagram нет. Именно так Исинбаева, возможно, хочет ответить на поставленные ей вопросы относительно личного отношения к политике хозяина кремля.



Putin Team – общественное движение для поддержки российского президента, впервые анонсированного хоккеистом Александром Овечкиным 2 ноября 2017 года. При этом летом 2023 года двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом заявила, что с осени будет продолжать работу в Международном олимпийском комитете (МОК). В организации сообщили, что у спортсменки нет договора с армией РФ и не поддерживает полномасштабное вторжение РФ в Украину.