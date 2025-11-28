Російська спортсменка вигадала нове прізвисько Путіну

Олімпійська чемпіонка з лижних перегонів із РФ Вероніка Степанова висловилася щодо рішення Міжнародної федерації дзюдо (IJF) знову дозволити російським спортсменам використовувати прапор та гімн на міжнародних турнірах. У своєму коментарі вона також назвала президента Росії Володимира Путіна "головним дзюдоїстом планети".

Вероніка Степанова (фото з відкритих джерел)

легкоатлетка з РФ , дворазова олімпійська чемпіонка та рекордсменка Олена Ісінбаєва, що відмовилась від звання майора, видалила повідомлення в соціальних мережах про те, що приєдналась до Putin Team.

Повідомлення було оприлюднено 17 листопада 2017 року, але тепер його в акаунті спортсменки в Instagram нема. Саме так Ісінбаєва, можливо, хоче дати відповідь на поставлені їй питання стосовно особистого ставлення до політики господаря кремля.



Довідково: Putin Team – громадський рух для підтримки російського президента, який вперше анонсував хокеїст Олександр Овечкін 2 листопада 2017 року. При цьому, влітку 2023 року дворазова олімпійська чемпіонка зі стрибків із жердиною заявила, що з осені продовжуватиме роботу у Міжнародному олімпійському комітеті (МОК). В організації повідомили, що спортсменка не має договору з армією РФ і не підтримує повномасштабне вторгнення РФ в Україну.