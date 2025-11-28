logo_ukra

Російська спортсменка вигадала нове прізвисько Путіну
НОВИНИ

Російська спортсменка вигадала нове прізвисько Путіну

Вероніка Степанова назвала главу Кремля головним дзюдоїстом планети, однак у мережі йому придумали більш відповідне прізвисько

28 листопада 2025, 17:35
 Олімпійська чемпіонка з лижних перегонів із РФ Вероніка Степанова висловилася щодо рішення Міжнародної федерації дзюдо (IJF) знову дозволити російським спортсменам використовувати прапор та гімн на міжнародних турнірах. У своєму коментарі вона також назвала президента Росії Володимира Путіна "головним дзюдоїстом планети".

Російська спортсменка вигадала нове прізвисько Путіну

Вероніка Степанова (фото з відкритих джерел)

легкоатлетка з РФ, дворазова олімпійська чемпіонка та рекордсменка Олена Ісінбаєва, що відмовилась  від звання майора, видалила повідомлення  в соціальних мережах про те, що  приєдналась  до Putin Team.

Повідомлення  було оприлюднено  17 листопада 2017 року, але тепер його в акаунті спортсменки  в Instagram нема. Саме так Ісінбаєва, можливо, хоче  дати відповідь на поставлені їй  питання  стосовно особистого ставлення до політики  господаря  кремля.

 Довідково: Putin Team – громадський рух для  підтримки російського президента,  який вперше   анонсував  хокеїст Олександр Овечкін 2 листопада 2017 року.   При цьому,  влітку 2023 року дворазова олімпійська чемпіонка зі стрибків із жердиною заявила, що з осені  продовжуватиме  роботу у Міжнародному олімпійському комітеті (МОК). В організації  повідомили, що  спортсменка  не має договору з  армією РФ  і не підтримує повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
 



Джерело: https://t.me/NikaStepp01/3144
