Російська спортсменка вигадала нове прізвисько Путіну

Лиля Воробьева
Олімпійська чемпіонка з лижних перегонів із РФ Вероніка Степанова висловилася щодо рішення Міжнародної федерації дзюдо (IJF) знову дозволити російським спортсменам використовувати прапор та гімн на міжнародних турнірах. У своєму коментарі вона також назвала президента Росії Володимира Путіна "головним дзюдоїстом планети".
Вероніка Степанова (фото з відкритих джерел)легкоатлетка з РФ, дворазова олімпійська чемпіонка та рекордсменка Олена Ісінбаєва, що відмовилась від звання майора, видалила повідомлення в соціальних мережах про те, що приєдналась до Putin Team.
Повідомлення було оприлюднено 17 листопада 2017 року, але тепер його в акаунті спортсменки в Instagram нема. Саме так Ісінбаєва, можливо, хоче дати відповідь на поставлені їй питання стосовно особистого ставлення до політики господаря кремля.