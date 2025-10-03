logo

Российская телеведущая призвала ВСУ ударить по Москве и назвала важную цель
НОВОСТИ

Российская телеведущая призвала ВСУ ударить по Москве и назвала важную цель

Оксана Баршева считает, что Путина нужно серьезно испугать.

3 октября 2025, 21:55
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российская телеведущая Оксана Баршева, известная под сценическим именем Ксения Ларина, выразила мнение, что Вооруженным силам Украины следует наносить удары по центру принятия решений в Москве.

Российская телеведущая призвала ВСУ ударить по Москве и назвала важную цель

Оксана Баршева (фото из открытых источников)

известную оперную певицу . Пресненский суд Москвы заочно приговорил оперную певицу Марию Максакову-Игенбергс к четырем годам и шести месяцам колонии. Ее признали виновной в "призывах к деятельности против безопасности РФ" и невыполнении обязанностей, предусмотренных для так называемых иностранных агентов. Об этом пишут российские СМИ.

Кроме того, Максаковой на четыре года запретили администрировать интернет-ресурсы. Прокуратура настаивала на назначении ей наказания в размере пяти лет и двух месяцев колонии общего режима. Уголовное производство против певицы было открыто в сентябре 2024 года после ее интервью украинскому телеканалу. Следователи увидели в высказываниях артистки "дискредитацию СВО" и "призывы финансировать ВСУ".



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gUe2Hj3QGOs&t=61s
atalanta