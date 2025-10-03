logo_ukra

Головна Новини Світ Росія Російська телеведуча закликала ЗСУ вдарити по Москві та назвала важливу ціль
commentss НОВИНИ Всі новини

Російська телеведуча закликала ЗСУ вдарити по Москві та назвала важливу ціль

Оксана Баршева вважає, що Путіна треба серйозно налякати.

3 жовтня 2025, 21:55
Лиля Воробьева

 Російська телеведуча Оксана Баршева, відома під сценічним ім’ям Ксенія Ларіна, висловила думку, що Збройним силам України слід наносити удари по "центру ухвалення рішень" у Москві.

Російська телеведуча закликала ЗСУ вдарити по Москві та назвала важливу ціль

Оксана Баршева (фото з відкритих джерел)

відому оперну співачку Пресненський суд Москви заочно засудив оперну співачку Марію Максакову-Ігенбергс до чотирьох років і шести місяців колонії. Її визнали винною у "закликах до діяльності проти безпеки РФ" та у невиконанні обов’язків, передбачених для так званих іноземних агентів. Про це пишуть російські медіа.

 Крім того, Максаковій на чотири роки заборонили адмініструвати інтернет-ресурси. Прокуратура наполягала на призначенні їй покарання у вигляді п’яти років і двох місяців колонії загального режиму. Кримінальне провадження проти співачки було відкрите у вересні 2024 року після її інтерв’ю українському телеканалу. Слідчі побачили у висловлюваннях артистки "дискредитацію СВО" та "заклики фінансувати ЗСУ".
 



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=gUe2Hj3QGOs&t=61s
