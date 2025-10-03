Російська телеведуча закликала ЗСУ вдарити по Москві та назвала важливу ціль

Російська телеведуча Оксана Баршева, відома під сценічним ім’ям Ксенія Ларіна, висловила думку, що Збройним силам України слід наносити удари по "центру ухвалення рішень" у Москві.

Оксана Баршева (фото з відкритих джерел)

Пресненський суд Москви заочно засудив оперну співачку Марію Максакову-Ігенбергс до чотирьох років і шести місяців колонії. Її визнали винною у "закликах до діяльності проти безпеки РФ" та у невиконанні обов’язків, передбачених для так званих іноземних агентів. Про це пишуть російські медіа.

Крім того, Максаковій на чотири роки заборонили адмініструвати інтернет-ресурси. Прокуратура наполягала на призначенні їй покарання у вигляді п’яти років і двох місяців колонії загального режиму. Кримінальне провадження проти співачки було відкрите у вересні 2024 року після її інтерв’ю українському телеканалу. Слідчі побачили у висловлюваннях артистки "дискредитацію СВО" та "заклики фінансувати ЗСУ".