Российская теннисистка поддержала Украину и осудила действия Кремля

Одна из лучших ракеток России Дарья Касаткина не испугалась выразить свое мнение о военном вторжении ее страны в Украину.

Дарья Касаткина (фото из открытых источников)

Отвечая на вопросы представителей британского издания The Times, Касаткина призналась, что осуждает агрессивные действия властей России.

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При этом 26-летняя уроженка из российского города Тольятти не испугалась осуждения представителей общественности, хотя все ее коллеги-спортсмены объясняют свои отговорки именно так. Они вроде бы осуждают войну, однако выражают беспокойство за родных, которым могут навредить их публичные осуждения войны.

Также первая ракетка России сказала, что военное вторжение в Украину ударило и по ее карьере, потому что российских спортсменов начали не приглашать на большие турниры.

"Это было тяжело, но, если честно, я была просто благодарна, что мы могли играть на остальных турнирах в WTA. Это тяжело, потому что ты чувствуешь, что тебя наказывают за то, чего я не совершала, и за те действия моей страны, с которыми лично я не соглашаюсь, но исключений они не делают", — подытожила Касткина.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинская теннисистка Элина Свитолина поблагодарила российскую спортсменку. Одна из лучших теннисисток Украины Элина Свитолина выразила благодарность российской спортсменке Дарье Касаткиной. В матче третьего круга Ролан Гаррос Элина Свитолина победила россиянку Анну Блинкову со счетом 2:6, 6:2, 7:5. В конце поединка украинка традиционно не подала сопернице руку. Во время пресс-конференции после завершения матча Свитолина четко объяснила свое поведение. Свитолина поблагодарила российскую теннисистку и ожидает, что другие спортсмены последуют ее примеру.