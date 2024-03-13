Российская украинка: Повалий сделала циничное заявление о своей национальности

Бывшая украинская певица Таисия Повалий недавно цинично заявила, сообщив, кем себя все-таки себя называет.

Таисия Повалий (фото из открытых источников)

Оказалось, что эта поклонница Путина, родившаяся в Киевской области, теперь стала пропагандисткой его преступной политики, называет себя "русской украинкой". Она также отмечает, что определяет свою миссию — объединить два государства, потому что в Украине и России "одна культура".

"Я хочу выпустить украинско-российский альбом. Там будут и украинские, и российские песни. Вы знаете, это моя миссия. Я же российская украинка. Я советско-российская украинка!"- сообщила Таисия Повалий, отвечая на вопросы одного из российских СМИ.

Таисия Повалий уже много времени проживает в РФ с мужем-продюсером Игорем Лихутом. В прошлом году 24 августа она официально имела российское гражданство и не комментирует агрессию РФ по отношению к Украине.

В настоящее время бывшая украинка активно сотрудничает с кремлевским режимом и выступает перед захватчиками, исполняя украинские песни.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Повалий рассказала, почему перевезла свою мать в РФ . Артист из РФ Александр Михайлов, недавно участвовавший в концерте во временно оккупированном городе Луганск вместе с опальной певицей, бывшей украинкой Таисией Повалий, рассказал очередную пропагандистскую ложь о том, как плохо жилось маме певицы в украинской столице.

Как информирует российское пропагандистское медиа Стархит, Таисия Повалий вроде бы не говорила о политике и не была участницей так называемых патриотически-пропагандистских мероприятий, потому что "боялась", ведь ее мать жила в то время в Киеве.

Он еще добавил, что предательница и трус Таисия Повалий "не забыла родные корни". Как он утверждает, с немногими друзьями она поддерживает связи.

