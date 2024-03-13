logo

BTC/USD

73109.38

ETH/USD

4006.56

LTC/USD

97.13

USD/UAH

38.95

EUR/UAH

42.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Российская украинка: Повалий сделала циничное заявление о своей национальности
commentss НОВОСТИ Все новости

Российская украинка: Повалий сделала циничное заявление о своей национальности

Повалий уже даже скрывает свою любовь ко всему русскому

13 марта 2024, 23:40
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Бывшая украинская певица Таисия Повалий недавно цинично заявила, сообщив, кем себя все-таки себя называет.

Российская украинка: Повалий сделала циничное заявление о своей национальности

Таисия Повалий (фото из открытых источников)

Оказалось, что эта поклонница Путина, родившаяся в Киевской области, теперь стала пропагандисткой его преступной политики, называет себя "русской украинкой". Она также отмечает, что определяет свою миссию — объединить два государства, потому что в Украине и России "одна культура".

"Я хочу выпустить украинско-российский альбом. Там будут и украинские, и российские песни. Вы знаете, это моя миссия. Я же российская украинка. Я советско-российская украинка!"- сообщила Таисия Повалий, отвечая на вопросы одного из российских СМИ.

Таисия Повалий уже много времени проживает в РФ с мужем-продюсером Игорем Лихутом. В прошлом году 24 августа она официально имела российское гражданство и не комментирует агрессию РФ по отношению к Украине.

В настоящее время бывшая украинка активно сотрудничает с кремлевским режимом и выступает перед захватчиками, исполняя украинские песни.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Повалий рассказала, почему перевезла свою мать в РФ . Артист из РФ Александр Михайлов, недавно участвовавший в концерте во временно оккупированном городе Луганск вместе с опальной певицей, бывшей украинкой Таисией Повалий, рассказал очередную пропагандистскую ложь о том, как плохо жилось маме певицы в украинской столице.

Как информирует российское пропагандистское медиа Стархит, Таисия Повалий вроде бы не говорила о политике и не была участницей так называемых патриотически-пропагандистских мероприятий, потому что "боялась", ведь ее мать жила в то время в Киеве.

Он еще добавил, что предательница и трус Таисия Повалий "не забыла родные корни". Как он утверждает, с немногими друзьями она поддерживает связи.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости