Известная поклонница Путина и российская телеведущая Лера Кудрявцева, выступающая за поддержку военного вторжения, которое хозяин Кремля начал в Украине, по своей воле стала главной героиней конфузной ситуации. Готовясь, чтобы выступить в эфире на канале российских пропагандистов НТВ, ведущая предстала перед зрителями, одетая в цвета украинского флага.

Лера Кудрявцева (фото из открытых источников)

Понятно, что жители Российской Федерации лично убедились, что именно так пропагандистка устраивает провокации и стали со всех сторон осуждать Кудрявцеву.

"Обсуждению и осуждению подвергся внешний вид ведущей, нарядившись в цвет украинского флага. Желтое платье и бижутерия сочного голубого цвета привели народ в состояние шока. Остается лишь надеяться, что случившееся — это просто случайность, а не тщательно спланированная блондинкой провокация", ‒ сказали представители из пропагандистских российских изданий и на этот раз, не упустили возможности вдоволь поиздеваться над телеведущей.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская телеведущая , поддерживающая войну против Украины, считает себя врагом Зеленского. По словам российской телеведущей Леры Кудрявцевой – она теперь враг украинского президента Владимира Зеленского. Во время эфира на шоу "Новые российские сенсации" телезвезда сообщила, что до 2014 года Зеленский "стрелял ей глазами", но она никак не отреагировала на его знаки внимания.

При этом эти воспоминания телеведущая издала, имея такое выражение лица и интонацию, что можно было предположить, что Кудрявцева сожалеет о том, что в свое время не оценила будущего президента Украины.

