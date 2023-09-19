Российская ведущая сделала заявление о позиции Ротару по войне РФ против Украины

Как утверждает представитель российского ТВ Эвелина Бледанс, которая поддерживает пропаганду страны-агрессорки, комментируя изданию "АиФ" реальную позицию украинки Софии Ротару по военному вторжению РФ, она и на этот раз озвучила здесь какой-то бред.

Эвелина Бледанс (фото из открытых источников)

Телеведущая перечислила причины, почему украинская звезда не одобряет российскую агрессию. Как объясняет Бледанс, певица слишком доверчива и поступает так, как ей объясняют ее родные.

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"Мне кажется, что ей сказали: лучше так говорить, потому что живешь в Украине. В Крыму, окей, недвижимость, но и в Киеве квартиры, дома еще где-то", — выдает Эвелина.

Еще телеведущая предполагает, что в Украине звезду просто запугали. Именно этой причиной объясняют то обстоятельство, что Ротару не посещает незаконно аннексированный Крым.

"Поймите: ну, как она поедет в Крым, как к ней будут относиться после этого в Киеве? Она ведь украинская певица. Кто знает, что ей там сказали, может, запугали: "Да что ты поедешь в эту Россию? Тебя там сотрут". И она испугалась и решила принять такую позицию. Я предполагаю именно это", — продолжила российская пропагандистка.

К слову, телеведущая Эвелина Бледанс родом из Крыма. Но устроить себе карьеру она захотела в России. С 2014 года она известна как поклонница преступного кремлевского режима.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что пропагандисты "слили", где сейчас живет София Ротару По словам российского продюсера Ильи Саглиани, звезда из Украины София Ротару, как только началась полномасштабная война, переехала с сыном в Европу. По его словам, певица приобрела объект недвижимости на территории Италии.