Российские артисты обещают деньги российской армии за "Леопарды": как ответили в Украине

Известные в РФ исполнители, поддерживающие политику Путина, Григорий Лепс и Николай Басков, уже не зная, как больше выслужиться перед кремлевским диктатором, вместе обнародовали свой абсурдный замысел.

Российские артисты обещают деньги за сбитые "Леопарды" (фото из открытых источников)

В частности, певцы, выступающие за продление геноцида украинского народа, заявляют, что выплатят миллион рублей (434 тыс. грн) за каждый уничтоженный "Леопард". Эту странную идею путинисты озвучили на закрытой пресс-конференции "Российской Медиагруппы", проходившей в рамках Петербургского международного экономического форума.

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"Миллион рублей. Кто подбит танк "Леопард", "Леопард-2". Мы как представители творчества вносим свой вклад для наших бойцов. Чтобы мы знали, что они это делают не только потому, что это их гражданская позиция. А мы это делаем, потому что мы хотим, чтобы они знали, что мы рядом с ними", – заявил Николай Басков.

По словам "натурального блондина", пока никакой выплаты никому не перечислили, ведь эти деньги будут распределять чиновники Минобороны и представители "Российской Медиагруппы". Как пообещал Басков, эту "благородную инициативу" поддержат и другие российские певцы.

Один из них, Григорий Лепс гордо отметил, что "подписывается под каждым словом Баскова" и все, чем он сможет помочь "для советской армии", но затем исправил себя — для "русской армии", будет делать "от чистого сердца".

В свою очередь, украинская певица Ольга Полякова пообещала 1000 долларов тому, кто даст копняка и плюнет в российских артистов Николая Баскова и Григория Лепса.

Напомним, что "Комментарии" писали о новых деталях о поклонниках Лепса, из Львова. На днях сеть всколыхнуло видео, на котором молодые люди во всю громкость слушали песни Лепса в авто. Это происходило в самом центре Львова. По замечанию случайного прохожего, ребята в припаркованном Range Rover отреагировали нецензурной лексикой.