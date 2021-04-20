Российские депутаты отреагировали на предложение разорвать все отношения Украины и РФ

Президента Владимира Зеленского призвали применить интенсивные меры для защиты Украины от вероятной угрозы нападения российской армии. На подобное заявление политсилы "Слуга народа" уже отреагировали депутаты Госдумы РФ, сообщают "РИА Новости".



Украина может разорвать все дипотношения с Россией. Фото из открытых источников

По словам политика Артема Турова, таким образом в Украине пытаются отвлечь внимание от внутренних проблем. Депутат считает, что Россию неправомерно превращают во внешнего врага, которым "прикрывают" недостаточно эффективную работу правительства.

При этом в Госдуме заверяют, что вся ответственность за ситуации на Донбассе остается за Украиной. Артем Туров утверждает, что ситуация специально накаляется, а это несет за собой ранения и гибель гражданских лиц, а также постоянные обстрелы. Политик ссылается на "Минские соглашения", которых якобы не придерживается исключительно Украина.

Россия же, по мнению Турова, действует сугубо в рамках законодательных требований. Комментируя передислокацию российской армии к украинской границе, депутат говорит, что и военные, и техника остаются в пределах их страны. Ко внутренним делам России Артем Туров относит и любые решения по поводу Крыма.

Напомним, что Россия незаконно оккупировала полуостров весной 2014 года. Недавно министр обороны РФ Сергей Шойгу признался, что незаконный "референдум" в Крыму проходил под дулами автоматов российских военных. Больше подробностей — в нашем материале.

Ранее "Комментарии" сообщали, когда, по мнению бывшего советника Путина, может начаться "горячая" фаза российско-украинской войны.

Также на портале вы можете прочесть, что именно считает камнем преткновения в вопросе Донбасса нардеп Виктория Гриб.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!