logo
Русский Українська

BTC/USD

55828.71

ETH/USD

2173.35

LTC/USD

254.60

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Россия Российские депутаты отреагировали на предложение разорвать все отношения Украины и РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Российские депутаты отреагировали на предложение разорвать все отношения Украины и РФ

В Госдуме РФ считают, что Украина «прикрывает» войной неэффективную работу правительства

сегодня, 15:13
Автор:

Вечканова Елена

Президента Владимира Зеленского призвали применить интенсивные меры для защиты Украины от вероятной угрозы нападения российской армии. На подобное заявление политсилы "Слуга народа" уже отреагировали депутаты Госдумы РФ, сообщают "РИА Новости".

Российские депутаты отреагировали на предложение разорвать все отношения Украины и РФ

Украина может разорвать все дипотношения с Россией. Фото из открытых источников

По словам политика Артема Турова, таким образом в Украине пытаются отвлечь внимание от внутренних проблем. Депутат считает, что Россию неправомерно превращают во внешнего врага, которым "прикрывают" недостаточно эффективную работу правительства.

При этом в Госдуме заверяют, что вся ответственность за ситуации на Донбассе остается за Украиной. Артем Туров утверждает, что ситуация специально накаляется, а это несет за собой ранения и гибель гражданских лиц, а также постоянные обстрелы. Политик ссылается на "Минские соглашения", которых якобы не придерживается исключительно Украина.

Россия же, по мнению Турова, действует сугубо в рамках законодательных требований. Комментируя передислокацию российской армии к украинской границе, депутат говорит, что и военные, и техника остаются в пределах их страны. Ко внутренним делам России Артем Туров относит и любые решения по поводу Крыма.

Напомним, что Россия незаконно оккупировала полуостров весной 2014 года. Недавно министр обороны РФ Сергей Шойгу признался, что незаконный "референдум" в Крыму проходил под дулами автоматов российских военных. Больше подробностей — в нашем материале.

Ранее "Комментарии" сообщали, когда, по мнению бывшего советника Путина, может начаться "горячая" фаза российско-украинской войны.

Также на портале вы можете прочесть, что именно считает камнем преткновения в вопросе Донбасса нардеп Виктория Гриб.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ria.ru/20210420/otnosheniya-1729084445.html
Теги:
comments

Обусуждения

GANS

сегодня, 14:27

Артем Туров - ты конченый мудак

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ