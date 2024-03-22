Российские добровольцы готовятся свергнуть Путина. Названы сроки операции

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Ткачик Олеся
Конечная цель российских добровольцев, присоединившихся к бою на стороне Украины и проникших через границу в Российскую Федерацию, состоит в походе на Москву с целью изменения режима диктатора Владимира Путина, отметил "Цезарь".
Легион "Свобода России"
Цезарь подчеркнул, что ему известен каждый шаг на этой дороге, но пока он не может раскрыть детали.
Боец фактически объявил о большом освободительном походе российских добровольцев и выразительно заявил, что когда он начнется, то освобождение России от путинского режима произойдет через неделю, максимум – через несколько месяцев.
По его словам, поход, который возглавлял Пригожин, показал, что ситуацию можно было бы разрешить уже через один день. Просто, добавил боец, у него не хватило политической воли, потому что, по сути, Пригожин не политик, а коммерсант. Его цель была другой, не победить, а совершить выгодный торг, выбить что-то для себя, считает российский повстанец. Кроме того, он добавил, что Пригожин не был в оппозиции против Путина, но против его сторонников, которые, по его мнению, неэффективно ведут боевые действия против украинцев.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские повстанцы начали активно действовать на территории Белгородской и Курской областей, начиная с 12 марта. Они заявили, что их целью было не только препятствие путинским выборам на этих территориях и уничтожение военных объектов страны-агрессора. Ключевой целью, заявили повстанцы, стала помощь ВСУ. Своими действиями они сорвали наступление, которое готовили оккупанты в районе Купянска.
Кроме того, российские повстанцы рассказали , откуда у них оружие для ведения боевых действий.
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