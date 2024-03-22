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Российские добровольцы готовятся свергнуть Путина. Названы сроки операции

Российские добровольцы готовят большой освободительный поход на Москву, об этом в интервью Униан сообщил боец легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь"

сегодня, 15:51
Автор:
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Ткачик Олеся
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Конечная цель российских добровольцев, присоединившихся к бою на стороне Украины и проникших через границу в Российскую Федерацию, состоит в походе на Москву с целью изменения режима диктатора Владимира Путина, отметил "Цезарь".

Российские добровольцы готовятся свергнуть Путина. Названы сроки операции

Легион "Свобода России"

"Это только вопрос времени"
, – заметил он.

Цезарь подчеркнул, что ему известен каждый шаг на этой дороге, но пока он не может раскрыть детали.

Боец фактически объявил о большом освободительном походе российских добровольцев и выразительно заявил, что когда он начнется, то освобождение России от путинского режима произойдет через неделю, максимум – через несколько месяцев.

По его словам, поход, который возглавлял Пригожин, показал, что ситуацию можно было бы разрешить уже через один день. Просто, добавил боец, у него не хватило политической воли, потому что, по сути, Пригожин не политик, а коммерсант. Его цель была другой, не победить, а совершить выгодный торг, выбить что-то для себя, считает российский повстанец. Кроме того, он добавил, что Пригожин не был в оппозиции против Путина, но против его сторонников, которые, по его мнению, неэффективно ведут боевые действия против украинцев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские повстанцы начали активно действовать на территории Белгородской и Курской областей, начиная с 12 марта. Они заявили, что их целью было не только препятствие путинским выборам на этих территориях и уничтожение военных объектов страны-агрессора. Ключевой целью, заявили повстанцы, стала помощь ВСУ. Своими действиями они сорвали наступление, которое готовили оккупанты в районе Купянска.

Кроме того, российские повстанцы рассказали , откуда у них оружие для ведения боевых действий.




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Источник: https://www.unian.ua/russianworld/reyd-dobrovolciv-boyec-cezar-anonsuvav-povnomasshtabniy-pohid-na-moskvu-12580500.html
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