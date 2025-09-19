logo

Российские МиГ-31 залетели на территорию Эстонии: как отреагировало НАТО
Российские МиГ-31 залетели на территорию Эстонии: как отреагировало НАТО

Российские истребители МиГ вторглись на территорию Эстонии

19 сентября 2025, 17:43
Автор:
Недилько Ксения

Российские МиГ-31 влетели в воздушное пространство Эстонии и приблизились к Таллинну, прежде чем их оттеснили самолеты НАТО. Об этом пишет POLITICO со ссылкой на собственные источники.

Три российских истребителя вторглись в воздушное пространство Эстонии в пятницу, что привело к серьезной эскалации конфликта на восточной границе НАТО.

По словам источников, осведомленных о ситуации, самолет МиГ-31 — тяжелый перехватчик, способный нести российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал", — пересек около пяти морских миль по территории Эстонии и направился в столицу Таллинна.

Самолеты кружили около 12 минут, прежде чем НАТО подняло в воздух итальянские F-35, чтобы отразить их.

По данным МИД в Таллине, Эстония вызвала российского дипломата после вторжения военных самолетов.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что это уже четвертое подобное нарушение с начала года, однако нынешний случай назвал "беспрецедентно дерзким".

Инцидент произошел над Финским заливом. В ответ эстонский МИД вызвал российского дипломата и потребовал объяснений.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российский беспилотник упал на жилой дом в поселке Вырики Люблинского воеводства Польши. Инцидент произошел ночью 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину, когда российские дроны вошли в воздушное пространство Польши.

Заместитель инспектора Анджей Фийолек из воеводской полиции в Люблине подтвердил, что беспилотник или его части врезались в жилищный сектор. На месте работают правоохранители и представители местных властей для оценки ущерба. Как сообщает Polsat News, российский беспилотник повредил крышу здания и припаркованный рядом автомобиль. Жертв и пострадавших от падения дрона не зафиксированы.



