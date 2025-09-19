Російські МіГ-31 влетіли в повітряний простір Естонії та наблизилися до Таллінна, перш ніж їх відтіснили літаки НАТО. Про це пише POLITICO з посиланням на власні джерела.

Російські МіГ-31 залетіли на територію Естонії: як відреагувало НАТО

Три російські винищувачі вторглися в повітряний простір Естонії в п'ятницю, що призвело до серйозної ескалації конфлікту на східному кордоні НАТО.

За словами джерел, обізнаних із ситуацією, літак МіГ-31 — важкий перехоплювач, здатний нести російську гіперзвукову ракету "Кинжал", — перетнув близько п'яти морських миль територією Естонії та попрямував до столиці Таллінна.

Літаки кружляли близько 12 хвилин, перш ніж НАТО підняло в повітря італійські F-35, щоб відбити їх.

За даними МЗС у Талліні, Естонія викликала російського дипломата після вторгнення військових літаків.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна наголосив, що це вже четверте подібне порушення з початку року, проте нинішній випадок назвав "безпрецедентно зухвалим".

Інцидент стався над Фінською затокою. У відповідь естонський МЗС викликав російського дипломата і зажадав пояснень.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російський безпілотник упав на житловий будинок у селищі Вирики Люблінського воєводства Польщі. Інцидент стався вночі 10 вересня, під час масованої атаки РФ на Україну, коли російські дрони увійшли у повітряний простір Польщі.

Заступник інспектора Анджей Фійолек із воєводської поліції в Любліні підтвердив, що безпілотник або його частини врізалися в житловий сектор. На місці працюють правоохоронці та представники місцевої влади для оцінки збитків. Як повідомляє Polsat News, російський безпілотник пошкодив дах будівлі та автомобіль, що був припаркований поруч. Жертв та постраждалих від падіння дрона не зафіксовано.