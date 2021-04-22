logo
Русский Українська

BTC/USD

54948.79

ETH/USD

2583.87

LTC/USD

281.51

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Россия Российские оккупанты начали военные учения в Крыму
commentss НОВОСТИ Все новости

Российские оккупанты начали военные учения в Крыму

На крымском полигоне Опук 22 апреля 2021 года стартовали межвидовые учения армии РФ

сегодня, 14:19
Автор:

Вечканова Елена

В России продолжают "бряцать" оружием, демонстрируя силу как Украине, так и западным странам. По сообщению российских СМИ, которые ссылаются на Министерство обороны РФ, их армия в оккупированном Крыму участвует в масштабных военных учениях.

Российские оккупанты начали военные учения в Крыму

РФ проводит военные учения в оккупированном Крыму. Фото из открытых источников

Местом проведения мнимых боевых действий определили полигон Опук. В России утверждают, что свои силы на учениях продемонстрируют не менее 10 тысяч бойцов. Также собираются задействовать большое количество техники — около 1200 единиц.

Все действия будут посвящены отработке так называемых "межвидовых связей". Российские военнослужащие не только возьмут участие в сухопутных учениях, к ним также присоединятся и представители морского флота. В Минобороны России пообещали, что активная фаза учений затронет минимум 40 кораблей, работающих на армию.

Помимо прочего, на территории аннексированного Крыма россияне собираются отработать технику, связанную с ракетно-авиационными ударами. Отдельно рассмотрят и работу с боевыми беспилотниками.

Также собираются проверить подготовку российского военного десанта. Как информируют отдельные росСМИ, уже около 2000 бойцов провели успешное десантирование в Крыму. В воздух их подняли с помощью самолетов Ил-76.

В правительстве РФ уверяют, что это плановые учения, в которых проверяются практическая подготовка военных подразделений за зимний период.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, каким образом Украина может ответить на внезапную атаку России со стороны Крымского полуострова. В правительстве считают, что армии РФ понадобится куда больше бойцов, нежели она имеет сейчас. Подробности ищите в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, сколько жителей оккупированной части Донбасса получили российское гражданство за время войны.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk/11216411
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ