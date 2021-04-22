Российские оккупанты начали военные учения в Крыму

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Вечканова Елена
В России продолжают
"бряцать" оружием, демонстрируя силу как Украине, так и западным странам. По
сообщению российских СМИ, которые ссылаются на Министерство обороны РФ, их армия в
оккупированном Крыму участвует в масштабных военных учениях.
РФ проводит военные учения в оккупированном Крыму. Фото из открытых источников
Местом проведения
мнимых боевых действий определили полигон Опук. В России утверждают, что свои
силы на учениях продемонстрируют не менее 10 тысяч бойцов. Также собираются
задействовать большое количество техники — около 1200 единиц.
Все действия
будут посвящены отработке так называемых "межвидовых связей". Российские
военнослужащие не только возьмут участие в сухопутных учениях, к ним также
присоединятся и представители морского флота. В Минобороны России пообещали,
что активная фаза учений затронет минимум 40 кораблей, работающих на армию.
Помимо прочего, на
территории аннексированного Крыма россияне собираются отработать технику,
связанную с ракетно-авиационными ударами. Отдельно рассмотрят и работу с боевыми
беспилотниками.
Также собираются
проверить подготовку российского военного десанта. Как информируют отдельные росСМИ,
уже около 2000 бойцов провели успешное десантирование в Крыму. В воздух их
подняли с помощью самолетов Ил-76.
В правительстве РФ уверяют, что это плановые учения, в которых проверяются практическая подготовка военных подразделений за зимний период.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, каким образом Украина может ответить на внезапную атаку России со стороны Крымского полуострова. В правительстве считают, что армии РФ понадобится куда больше бойцов, нежели она имеет сейчас. Подробности ищите в нашем материале.
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