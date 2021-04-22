Российские оккупанты начали военные учения в Крыму

В России продолжают "бряцать" оружием, демонстрируя силу как Украине, так и западным странам. По сообщению российских СМИ, которые ссылаются на Министерство обороны РФ, их армия в оккупированном Крыму участвует в масштабных военных учениях.



РФ проводит военные учения в оккупированном Крыму. Фото из открытых источников

Местом проведения мнимых боевых действий определили полигон Опук. В России утверждают, что свои силы на учениях продемонстрируют не менее 10 тысяч бойцов. Также собираются задействовать большое количество техники — около 1200 единиц.

Все действия будут посвящены отработке так называемых "межвидовых связей". Российские военнослужащие не только возьмут участие в сухопутных учениях, к ним также присоединятся и представители морского флота. В Минобороны России пообещали, что активная фаза учений затронет минимум 40 кораблей, работающих на армию.

Помимо прочего, на территории аннексированного Крыма россияне собираются отработать технику, связанную с ракетно-авиационными ударами. Отдельно рассмотрят и работу с боевыми беспилотниками.

Также собираются проверить подготовку российского военного десанта. Как информируют отдельные росСМИ, уже около 2000 бойцов провели успешное десантирование в Крыму. В воздух их подняли с помощью самолетов Ил-76.

В правительстве РФ уверяют, что это плановые учения, в которых проверяются практическая подготовка военных подразделений за зимний период.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, каким образом Украина может ответить на внезапную атаку России со стороны Крымского полуострова. В правительстве считают, что армии РФ понадобится куда больше бойцов, нежели она имеет сейчас. Подробности ищите в нашем материале.

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