Российские паблики заявляют об «открытом небе» Балтии для украинских дронов, атакующих Петербург (ОБНОВЛЕНО)

Российские СМИ распространяют информацию о том, что страны Балтии якобы официально разрешили Украине использовать свое воздушное пространство для проведения атак по объектам на северо-западе РФ. Согласно сообщениям канала Mash, ранее такие полеты якобы разрешались лишь негласно, однако теперь "власти Литвы, Латвии и Эстонии официально открыли свое воздушное право украинским БПЛА — для атак по Петербургу, Ленобласти и северо-западу России".

Пропагандисты утверждают, что прямой путь из Черниговщины через внутренние области РФ слишком сложный для дронов, поэтому ВСУ якобы используют альтернативный маршрут. Он проходит через Польшу, Литву, Латвию и Эстонию с выходом в Финский залив, что позволяет "обходить системы ПВО в регионах".

По данным русских источников, интенсивность ударов по Ленинградской области существенно возросла. Сообщается, что целями стали предприятия в Выборге и порт в Усть-Луге. "Начиная с 22 марта, под Петербургом уничтожили более 100 беспилотников — рекордная цифра за все время проведения СВО", — заявляют российские ресурсы.

Также в РФ апеллируют к инцидентам с падением обломков дронов на территории стран НАТО. В частности, утверждается, что в Литве упал аппарат, якобы направлявшийся в Россию, но сбившийся с курса. Российская сторона настаивает, что в Латвии и Эстонии также подтвердили принадлежность найденных обломков БПЛА Украине, трактуя это как доказательство использования их воздушного пространства.

Стоит отметить, что официальные представители Украины и стран Балтии не подтверждали подобных договоренностей, а российские источники часто используют такие вбросы для дискредитации сотрудничества Украины с НАТО.

ОБНОВЛЕНО: Украинский мониторинговый канал Dronebomber отмечает: "Интересная деталь: как только в самой Ленинградской области объявляют тревогу — буквально через несколько минут ее сразу дают в Брянской, Смоленской, Тверской и других областях, лежащих "на пути" к Ленинграду.

Простой логичный вопрос ко всем их "экспертам". Если наши дроны летели не через территорию россии, а фигачили где-то через страны НАТО, то какого хера вы по всей стране объявляли воздушную тревогу? Что именно ваши системы ПВО "сбивали" над своими областями? Почему тревога срабатывала именно в тех регионах, по которым, по вашей версии, дроны не пролетали? И самое интересное — почему эта тревога идеально "ведет" именно в Ленинградскую область, где в эти же даты были реальные прилеты?

Пид*расы, когда вы лжете о "маршрутах через НАТО", то хоть немного согласуйте это со своими же официальными данными. Ибо картина получается забавная: тревога по всей стране, ПВО работает, "сотни сбитий", а дроны при этом "не пролетали над Россией".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 26 марта подразделения Сил обороны Украины совершили успешную операцию, нанеся удар по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу, расположенному в Ленинградской области РФ. Это предприятие является критически важным для экономики агрессора, поскольку входит в тройку крупнейших НПЗ России.