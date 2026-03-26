logo

BTC/USD

68463

ETH/USD

2064.84

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

50.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Российские паблики заявляют об «открытом небе» Балтии для украинских дронов, атакующих Петербург (ОБНОВЛЕНО)
НОВОСТИ

Российские паблики заявляют об «открытом небе» Балтии для украинских дронов, атакующих Петербург (ОБНОВЛЕНО)

Более 100 беспилотников в течение нескольких дней: пропагандисты обвиняют Литву, Латвию и Эстонию в помощи ВСУ

26 марта 2026, 20:36
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Российские СМИ распространяют информацию о том, что страны Балтии якобы официально разрешили Украине использовать свое воздушное пространство для проведения атак по объектам на северо-западе РФ. Согласно сообщениям канала Mash, ранее такие полеты якобы разрешались лишь негласно, однако теперь "власти Литвы, Латвии и Эстонии официально открыли свое воздушное право украинским БПЛА — для атак по Петербургу, Ленобласти и северо-западу России".

Порт Усть-Луга

Пропагандисты утверждают, что прямой путь из Черниговщины через внутренние области РФ слишком сложный для дронов, поэтому ВСУ якобы используют альтернативный маршрут. Он проходит через Польшу, Литву, Латвию и Эстонию с выходом в Финский залив, что позволяет "обходить системы ПВО в регионах".

Российские паблики заявляют об «открытом небе» Балтии для украинских дронов, атакующих Петербург (ОБНОВЛЕНО) - фото 2

По данным русских источников, интенсивность ударов по Ленинградской области существенно возросла. Сообщается, что целями стали предприятия в Выборге и порт в Усть-Луге. "Начиная с 22 марта, под Петербургом уничтожили более 100 беспилотников — рекордная цифра за все время проведения СВО", — заявляют российские ресурсы.

Также в РФ апеллируют к инцидентам с падением обломков дронов на территории стран НАТО. В частности, утверждается, что в Литве упал аппарат, якобы направлявшийся в Россию, но сбившийся с курса. Российская сторона настаивает, что в Латвии и Эстонии также подтвердили принадлежность найденных обломков БПЛА Украине, трактуя это как доказательство использования их воздушного пространства.

Стоит отметить, что официальные представители Украины и стран Балтии не подтверждали подобных договоренностей, а российские источники часто используют такие вбросы для дискредитации сотрудничества Украины с НАТО.

ОБНОВЛЕНО: Украинский мониторинговый канал Dronebomber отмечает: "Интересная деталь: как только в самой Ленинградской области объявляют тревогу — буквально через несколько минут ее сразу дают в Брянской, Смоленской, Тверской и других областях, лежащих "на пути" к Ленинграду.

Простой логичный вопрос ко всем их "экспертам". Если наши дроны летели не через территорию россии, а фигачили где-то через страны НАТО, то какого хера вы по всей стране объявляли воздушную тревогу? Что именно ваши системы ПВО "сбивали" над своими областями? Почему тревога срабатывала именно в тех регионах, по которым, по вашей версии, дроны не пролетали? И самое интересное — почему эта тревога идеально "ведет" именно в Ленинградскую область, где в эти же даты были реальные прилеты?

Пид*расы, когда вы лжете о "маршрутах через НАТО", то хоть немного согласуйте это со своими же официальными данными. Ибо картина получается забавная: тревога по всей стране, ПВО работает, "сотни сбитий", а дроны при этом "не пролетали над Россией".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 26 марта подразделения Сил обороны Украины совершили успешную операцию, нанеся удар по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу, расположенному в Ленинградской области РФ. Это предприятие является критически важным для экономики агрессора, поскольку входит в тройку крупнейших НПЗ России.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости