Російські пабліки заявляють про «відкрите небо» Балтії для українських дронів, що атакують Петербург (ОНОВЛЕНО)

Російські медіа поширюють інформацію про те, що країни Балтії нібито офіційно дозволили Україні використовувати свій повітряний простір для проведення атак по об’єктах на північному заході РФ. Згідно з повідомленнями каналу Mash, раніше такі польоти нібито дозволялися лише негласно, проте тепер "влада Литви, Латвії та Естонії офіційно відкрила своє повітряне право українським БпЛА — для атак по Петербургу, Ленобласті та північному заходу Росії".

Порт Усть-Луга

Пропагандисти стверджують, що прямий шлях із Чернігівщини через внутрішні області РФ є надто складним для дронів, тому ЗСУ нібито використовують альтернативний маршрут. Він пролягає через Польщу, Литву, Латвію та Естонію з виходом у Фінську затоку, що дозволяє "обходити системи ППО в регіонах".

За даними російських джерел, інтенсивність ударів по Ленінградській області значно зросла. Повідомляється, що цілями стали підприємства у Виборзі та порт в Усть-Лузі. "Починаючи з 22 березня, під Петербургом знищили більше 100 безпілотників — рекордна цифра за весь час проведення СВО", — заявляють російські ресурси.

Також у РФ апелюють до інцидентів із падінням уламків дронів на території країн НАТО. Зокрема, стверджується, що в Литві впав апарат, який нібито прямував до Росії, але збився з курсу. Російська сторона наполягає, що в Латвії та Естонії також підтвердили належність знайдених обломків БпЛА Україні, трактуючи це як доказ використання їхнього повітряного простору.

Варто зазначити, що офіційні представники України та країн Балтії наразі не підтверджували подібних домовленостей, а російські джерела часто використовують такі вкиди для дискредитації співпраці України з НАТО.

ОНОВЛЕНО: Український моніторинговий канал Dronebomber наголошує: "Цікава деталь: щойно в самій Ленінградській області оголошують тривогу — буквально через кілька хвилин її відразу дають у Брянській, Смоленській, Тверській та інших областях, які лежать "на шляху" до Ленінграда.

Просте логічне питання до всіх їхніх "експертів". Якщо наші дрони летіли не через територію росії, а фігачили десь через країни НАТО, то якого хєра ви по всій країні оголошували повітряну тривогу? Що саме ваші системи ППО "збивали" над своїми областями? Чому тривога спрацьовувала саме в тих регіонах, через які, за вашою версією, дрони не пролітали? І найцікавіше — чому ця тривога ідеально "веде" саме до Ленінградської області, де в ці самі дати були реальні прильоти?

Під*раси, коли ви брешете про "маршрути через НАТО", то хоча б трішки узгоджуйте це зі своїми ж офіційними даними. Бо картина виходить кумедна: тривога по всій країні, ППО працює, "сотні збиттів", а дрони при цьому "не пролітали над Росією"".





Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у ніч на 26 березня підрозділи Сил оборони України здійснили успішну операцію, завдавши удару по Кірішському нафтопереробному заводу, що розташований у Ленінградській області РФ. Це підприємство є критично важливим для економіки агресора, оскільки входить до трійки найбільших НПЗ Росії.