Российские переговорщики вернулись в Москву ни с чем: что на это указывает

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Ткачик Олеся
Кремль отправлял каких-то важных гонцов в США для предварительных переговоров, отметил военный Кирилл Сазонов.
Россия
В этом контексте Сазонов привел заявление главы Офиса президента Андрея Ермака. В частности, он заявил, что текущая цель Украины — сохранить свои позиции на Донбассе и на Курском направлении.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что спецборт РФ два дня провел в США. Об этом свидетельствует маршрут самолета Ил-96-300 специального лётного подразделения "Россия", которым пользуются первые лица государства, в том числе главы спецслужб. При этом, как отмечает политический обозреватель Павел Нусс, официально о поездке в США какой-либо российской делегации не сообщалось. Учитывая данные сервиса FlightRadar, известно, что 25 декабря спецборт вылетел из Москвы в Санкт-Петербург. 26 декабря Ил-96 вылетел из Петербурга в Нью-Йорк и затем, после небольшого перерыва, вылетел в Вашингтон. 28 декабря российский самолет из Вашингтона снова вылетел в Нью-Йорк и уже оттуда попал в Москву. Известно, что самолет, о котором идет речь, использует высшее российское руководство для служебных полетов.
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