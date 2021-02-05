Российские полицейские объедают протестующих - рассказ задержанного

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Кириєнко Анна
В Петербурге сотрудники полиции съели часть пищи, которая была предназначена для задержанных протестующих. Об этом российский журналист издания "Эхо Москвы" написал на своем Tелеграм-канале. Сам он узнал эту историю из чата задержанных, которых судили в Московском районном суде Петербурга.
В Петербурге полиция отобрала еду у задержанных протестующих. Фото: kommersant.ru
Отмечается, что волонтеры передали задержанным за участие в несанкционированной акции протеста пищу из "Макдональдса". Однако она сначала оказалась в руках полицейских. Они спокойно пообедали, а потом отдали протестующим то, что не доели.
В МВД это опровергают, утверждая, что продукты были отданы "в полном объеме".
Напомним, что в России прошли масштабные протесты сторонников Навального и не менее масштабные задержания их участников. Эксперты проанализировали результаты акций и дали свой прогноз на дальнейшее развитие событий — как внутри РФ, так и по реакции Запада. Об этом читайте в нашем материале.
Ранее сообщалось, что после массовых протестов в России 23-го января, в домах сторонников оппозиционера Алексея Навального начали проводить обыски. Силовики успели попасть в студию ютуб-канала "Навальный Livе" и офиса Фонда борьбы с коррупцией. Полиция обыскала пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш и родню координатора штаба Навального в Москве Олега Степанова.
Также обыски были проведены в доме Навального. В это время в доме находился брат оппозиционера — Олег Навальный. Шокирующее видео обысков можно посмотреть на нашем сайте.
"Комментарии" рекомендуют прочитать, что происходит в Москве после приговора Навальному.
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