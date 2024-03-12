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Российские повстанцы анонсировали «горячую ночь» для жителей двух областей

Как сообщил российский доброволец Алексей Барановский в эфире телемарафона, российские повстанцы и дальше находятся на территории Курской и Белгородской областей. При этом он анонсировал активные действия уже ночью

сегодня, 19:56
Автор:
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Ткачик Олеся
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По словам Алексея Барановского, бойцы Российского добровольческого корпуса, "Сибирского батальона" и легиона "Свобода России" находятся и дальше не территории Курской и Белгородской областей.

Российские повстанцы анонсировали «горячую ночь» для жителей двух областей

Легион "Свобода России"

Как сообщил россиянин, в течение дня боевые действия в этих областях проходили волнообразно – то разворачивались, то затухали. Сейчас, говорит Барановский, наблюдается некоторое затишье, однако оно связано с наступлением темного времени.

"Я уверен, что ночь будет жаркая",
– подчеркнул Барановский.

При этом он подчеркнул, что сегодня все наблюдали только первый акт пьесы, которая будет иметь множество таких актов. Россиянин заявил, что ситуация будет развиваться и дальше.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Алексей Барановский заявил, что боевые действия повстанцев, проходящих на территории Курской и Белгородской областей, будут продолжаться до выборов кремлевского диктатора Владимира Путина. По его словам, если хватит сил и мощностей, то сопротивление будет продолжено и дальше. Вместе с тем Барановский подчеркнул, что в перспективе повстанцев освобождения России от диктата Путина и поход на Москву.

Также украинские военные дали российским повстанцам несколько советов, как продвинуться в глубь России. По их словам, повстанцы должны налаживать коммуникацию с местными жителями и обладать широкой агентурной сетью на всей территории Российской Федерации.

Кроме того, эксперты отметили, что на этот раз кремлевские власти признали , что против них воюют хорошо вооруженные повстанцы. Не исключено, что их идеи услышат воюющие на фронте в Украине россияне и примут решение присоединиться к ним для свержения режима кремлевского диктатора.




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