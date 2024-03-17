Российские повстанцы обратились к Путину с предложением

Российские добровольцы из трех группировок легиона "Свобода России", РДК и Сибирского батальона обратились к президенту России Владимиру Путину с призывом начать обсуждение "будущего РФ без диктатуры и авторитаризма".



Российские добровольцы обратились к Путину. Фото из открытых источников

Обращение российских повстанцев было опубликовано в социальных сетях легионом "Свобода России". В нем российские добровольцы обратились с предложением к диктатору Владимиру Путину.

"Владимир Путин, весь мир уже несколько дней наблюдает, как российский город Белгород, Белгородская и Курская область превратились в зону активных боевых действий... исключительно из-за твоих амбиций, продолжают страдать и гибнуть мирные люди", — говорят добровольцы.

По их словам, администрация этих регионов препятствует эвакуации мирного населения, о которой предупреждали российские повстанцы.

Российские добровольцы критикуют Путина за попытки "загонять простых людей" на участие в выборах, когда в населенных пунктах ведутся артиллерийские обстрелы и прилетают бомбы. Они призвали Путина выйти на связь и указали, что Россия нуждается в "глубокой трансформации отношений власти с народом".

"Если ты готов обсуждать будущее нашей страны без диктатуры и авторитаризма, мы со своей стороны готовы к такому разговору. Если у тебя сохранились мужество и ответственность – выходи с нами на связь удобным для тебя способом", — заявили добровольцы.

По их словам, выборы в России превратились в фарс из-за режима Владимира Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Буданов рассказал о возможности обмена российских территорий на украинские.

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