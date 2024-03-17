Российские повстанцы обратились к Путину с предложением

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Slava Kot
Российские добровольцы из трех группировок легиона "Свобода России", РДК и Сибирского батальона обратились к президенту России Владимиру Путину с призывом начать обсуждение "будущего РФ без диктатуры и авторитаризма".
Российские добровольцы обратились к Путину. Фото из открытых источников
Обращение российских повстанцев было опубликовано в социальных сетях легионом "Свобода России". В нем российские добровольцы обратились с предложением к диктатору Владимиру Путину.
По их словам, администрация этих регионов препятствует эвакуации мирного населения, о которой предупреждали российские повстанцы.
Российские добровольцы критикуют Путина за попытки "загонять простых людей" на участие в выборах, когда в населенных пунктах ведутся артиллерийские обстрелы и прилетают бомбы. Они призвали Путина выйти на связь и указали, что Россия нуждается в "глубокой трансформации отношений власти с народом".
По их словам, выборы в России превратились в фарс из-за режима Владимира Путина.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Буданов рассказал о возможности обмена российских территорий на украинские.
Также комментарии писали, что Макрон будет просить Путина о временном перемирии.
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