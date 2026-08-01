Российские предприниматели в отчаянии: что заявили в Wildberries после ударов дронов

Крупнейший российский маркетплейс Wildberries отказался гарантировать компенсацию продавцам за товары, уничтоженные в результате атак беспилотников. Учредительница компании Татьяна Ким заявила, что такие удары являются обстоятельствами непреодолимой силы, а потому юридических оснований для обязательного возмещения ущерба нет. Об этом сообщает российское издание The Bell.

Атака на склады Wildberries. Фото: из открытых источников

По словам Ким, все выплаты, которые компания уже осуществила или планирует осуществлять предпринимателям, являются исключительно "жестом доброй воли", а не исполнением каких-либо договорных обязательств. При этом она не уточнила общий объем компенсаций.

Известно лишь, что Wildberries произвела два этапа выплат, а ко второй волне попали около 100 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Для крупных партнеров компания предложила другие механизмы поддержки – повышенные скидки для покупателей за свой счет, а также кредитные каникулы через WB Банк. Со следующей недели руководство маркетплейса обещает начать личные встречи с предпринимателями в пострадавших от атак регионах.

В то же время, ранее материнская компания RWB сообщала о выплате более 40 миллионов рублей, однако эти средства были направлены работникам и семьям погибших и раненых, а не на компенсацию потерянного товара продавцов.

Сколько именно бизнес потерял из-за уничтожения продукции, компания тоже не раскрывает. По оценкам российского Forbes, совокупный ущерб может измеряться сотнями миллиардов рублей.

Призывая предпринимателей готовить "план перестройки", адаптировать бизнес и трансформироваться, Татьяна Ким фактически дала понять, что стабильную работу маркетплейса в ближайшее время никто гарантировать не может. Это лишь усугубляет беспокойство среди продавцов, которые рискуют остаться один на один с многомиллиардными потерями.

Также издание "Комментарии" сообщало – ВСУ атаковали Крым и не только: почему продвигаться россиянам теперь станет сложнее.



