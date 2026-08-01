Російські підприємці у розпачі: що заявили в Wildberries після ударів дронів

Найбільший російський маркетплейс Wildberries відмовився гарантувати компенсацію продавцям за товари, знищені внаслідок атак безпілотників. Засновниця компанії Тетяна Кім заявила, що такі удари є обставинами непереборної сили, а тому юридичних підстав для обов'язкового відшкодування збитків немає. Про це повідомляє російське видання The Bell.

Атака на склади Wildberries. Фото: з відкритих джерел

За словами Кім, усі виплати, які компанія вже здійснила або планує здійснювати підприємцям, є виключно "жестом доброї волі", а не виконанням будь-яких договірних зобов'язань. При цьому вона не уточнила загальний обсяг компенсацій.

Відомо лише, що Wildberries провела два етапи виплат, а до другої хвилі потрапили майже 100 тисяч представників малого та середнього бізнесу. Для великих партнерів компанія запропонувала інші механізми підтримки – підвищені знижки для покупців за власний рахунок, а також кредитні канікули через WB Банк. Із наступного тижня керівництво маркетплейса обіцяє розпочати особисті зустрічі з підприємцями у регіонах, які постраждали від атак.

Водночас раніше материнська компанія RWB повідомляла про виплату понад 40 мільйонів рублів, однак ці кошти були спрямовані працівникам і родинам загиблих та поранених, а не на компенсацію втраченого товару продавців.

Скільки саме бізнес втратив через знищення продукції, компанія також не розкриває. За оцінками російського Forbes, сукупні збитки можуть вимірюватися сотнями мільярдів рублів.

Закликаючи підприємців готувати "план перебудови", адаптувати бізнес і трансформуватися, Тетяна Кім фактично дала зрозуміти, що стабільної роботи маркетплейса найближчим часом ніхто гарантувати не може. Це лише посилює занепокоєння серед продавців, які ризикують залишитися сам на сам із багатомільярдними втратами.

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