Российские самолеты сбросили бомбы на сирийскую провинцию: город остался без водоснабжения

Россия возобновила авиаудары в Сирии. Фото Reuters

Российские реактивные самолеты бомбили районы в близи северо-западного сирийского города Идлиб. Об этом сообщили свидетели и источники повстанцев, пишет Reuters.

По данным очевидцев, военные самолеты летели достаточно высоко и сбросили бомбы на несколько городов и главную водонасосную станцию, обслуживающую город Идлиб, население которого составляет более миллиона жителей.



"Дальнейшее разрушение гражданской инфраструктуры лишь повлечет еще больше страданий для простого населения. Нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру должны прекратиться", — написал в Twitter заместитель регионального координатора ООН по гуманитарным вопросам Марк Каттс.

По словам очевидцев, удары за последние 24 часа в анклаве, контролируемом повстанцами, также поразили животноводческие и птицефабрики вблизи пограничного перехода Баб-эль-Хава с Турцией. Серия рейдов после полуночи в субботу ударила по импровизированным лагерям, в которых проживают тысячи переселенцев, вблизи Джиср-эль-Шукхура, к западу от Идлиба, где по данным службы гражданской охраны, были убиты двое детей и одна женщина, а 10 мирных жителей ранены.

Напомним, относительное затишье в авиаударах наступило с ноября 2021 года.

Два года назад между Россией, которая поддерживает силы президента Сирии Башара Асада, и поддерживающей оппозиционные группировки Турцией, завершились боевые действия, из-за которых в течение нескольких месяцев более миллиона человек стали беженцами и спровоцировали миграционный кризис.

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