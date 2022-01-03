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Российские самолеты сбросили бомбы на сирийскую провинцию: город остался без водоснабжения

Российские самолеты в эти сутки бомбили жилые районы неподалеку от провинции Идлиб

сегодня, 10:25
Автор:

Людмила Слободенюк
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Российские самолеты сбросили бомбы на сирийскую провинцию: город остался без водоснабжения

Россия возобновила авиаудары в Сирии. Фото Reuters

Российские реактивные самолеты бомбили районы в близи северо-западного сирийского города Идлиб. Об этом сообщили свидетели и источники повстанцев, пишет Reuters.
По данным очевидцев, военные самолеты летели достаточно высоко и сбросили бомбы на несколько городов и главную водонасосную станцию, обслуживающую город Идлиб, население которого составляет более миллиона жителей.

"Дальнейшее разрушение гражданской инфраструктуры лишь повлечет еще больше страданий для простого населения. Нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру должны прекратиться", — написал в Twitter заместитель регионального координатора ООН по гуманитарным вопросам Марк Каттс.

По словам очевидцев, удары за последние 24 часа в анклаве, контролируемом повстанцами, также поразили животноводческие и птицефабрики вблизи пограничного перехода Баб-эль-Хава с Турцией. Серия рейдов после полуночи в субботу ударила по импровизированным лагерям, в которых проживают тысячи переселенцев, вблизи Джиср-эль-Шукхура, к западу от Идлиба, где по данным службы гражданской охраны, были убиты двое детей и одна женщина, а 10 мирных жителей ранены.
Напомним, относительное затишье в авиаударах наступило с ноября 2021 года.

Два года назад между Россией, которая поддерживает силы президента Сирии Башара Асада, и поддерживающей оппозиционные группировки Турцией, завершились боевые действия, из-за которых в течение нескольких месяцев более миллиона человек стали беженцами и спровоцировали миграционный кризис.
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Источник: https://www.reuters.com/world/middle-east/russian-jets-bomb-rebel-held-idlib-syria-witnesses-say-2022-01-02/?taid=61d23901a4e5640001ce69cf&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
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