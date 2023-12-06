В России найдено тело предателя Украины Ильи Кивы: СМИ пишут о спецоперации СБУ

В России нашли мертвым бывшего украинского депутата-изменника Украины от ОПЗЖ Илью Киву. Его тело найдено в Подмосковье, однако больше подробностей о возможной смерти украинского экснардепа не сообщается.

Бывший нардеп Илья Кива. Фото из открытых источников

6 декабря появилась информация о возможной смерти предателя Украины Ильи Кивы.

"Тело украинского политика Ильи Кивы обнаружили в подмосковном Одинцово", – сообщили российские СМИ со ссылкой на собственные источники.

Пока официально информация о том, что бывший народный депутат Илья Кива мертв — не сообщалось. Украинские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах сообщают, что смерть Кивы – это спецоперация СБУ, а сам эксдепутат был ликвидирован из стрелкового оружия.

Эксдепутат уехал из Украины перед началом широкомасштабной военной агрессии России, в Украине обвиняется в госизмене и пропаганде войны.

13 ноября Лычаковский районный суд Львова объявил свое решение по делу против бывшего народного депутата Ильи Кивы по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Среди них была государственная измена и призывы к насильственной смене власти в Украине. Согласно решению суда, Кива получил 14 лет тюрьмы заочно с конфискацией имущества.

Илья Кива родился 2 июня 1977 в Полтаве. В марте 2014 года Кива руководил полтавским центром "Правого сектора", однако впоследствии покинул движение. В 2018 году Илья Кива стал лидером и единственным кандидатом в президенты от Социалистической партии. Впоследствии Кива покинул партию и попал в списки ныне запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ, с которой стал народным депутатом ВР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что только 6 топ-политиков-предателей попали под санкции Украины после вторжения.