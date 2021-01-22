Российские ученики в школах меняют портреты Путина на Навального (ВИДЕО)

Российская молодежь активно поддерживает оппозиционера Алексея Навального и не боится демонстрировать свое отношение к власти. В социальной сети TikTok появляется все больше видео, на которых ученики старших классов меняют портреты Президента Владимира Путина на портреты Навального. Об этом сообщил Инстаграм-ресурс OpenMedia.

Ситуация в Москве: российские ученики снимают портреты Путина. Фото: glavnoe.ua

Чаще всего на таких видео играют слова песни известного среди молодежи исполнителя Face: "Быть против власти не значит быть против Родины". Также вспоминают старшеклассники и легендарного Цоя с его известными композициями о переменах и свободе.





В связи с этой ситуацией, власть России хочет запретить социальную сеть TikTok. Главным инициатором идеи стала Председатель "Ассоциации родительских комитетов и сообществ" Ольга Леткова. Женщина объясняет, что TikTok давно пора запретить, поскольку через него происходят манипуляции с западной стороны.

Ольга Леткова открыто сказала, что богатые и влиятельные страны хотят заставить выйти молодежь на улицы и устроить хаос как в соседних странах — Белоруссии и Украины. Кроме того, женщина добавляет, что проблемы России слишком преувеличивают.

Также на видео молодежь призывает выйти на улицы, чтобы прогуляться 23-го января. Именно в этот день сторонники Навального собираются выйти на акции поддержки заключенного.

На просторах соцсети уже появились информационные ролики, как вести себя во время митинга и что делать в случае задержания.

Напомним, что граждане возмутились после того, как оппозиционера и лидера "Фонда борьбы с коррупцией" посадили по прилету в Россию. В то же самое время вышел скандальный документальный фильм о роскошном и гигантском дворце президента России Владимира Путина, который вы можете посмотреть на нашем сайте.

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