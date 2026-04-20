Российские учителя записали видео с речью Гитлера: скандал в РФ (ВИДЕО)



















В Челябинской области России разгорелся скандал после того, как учителя нескольких школ записали "патриотические" видеообращения, не заметив, что читают переработанную речь Адольфа Гитлера в день нападения на Польшу 1 сентября 1939 года.

Российские учителя записали видео с речью Гитлера

Инициатором провокации стал белорусский пранкер Владислав Бохан. Он рассказал, что разослал письма в учебные заведения якобы от имени партии "Единая Россия". В обращениях педагогов просили поддержать русских военных и принять участие в "патриотической акции".

По словам Бохана, письма получили 12 школ Челябинской области. Четыре заведения отказались, однако остальные согласились записать видео с озвучкой частично переработанного текста из речи Гитлера. В нем слово "Данциг", нынешний Гданьск, заменили на "Донбасс", а "Рейх" – на "Россию". Несмотря на очевидные параллели, большинство участников не заметили подмены, даже в конце, где были упоминания о "тысячелетнем Рейхе".

Эта акция является частью его проекта "Триумф моли", где он исследует в соответствии современной России признакам "вечного фашизма" по Умберту Эко.

"Продолжение исследования проявлений фашизма в русском обществе на примере системы образования в рамках проекта "Триумф моли" на основе эссе Умберто Эко "Ур-фашизм". На этот раз я анализировал такой распространенный, но важный феномен, как формирование образа "одновременно сильного, но слабого врага". Для этого учителям предложили записать видеообращение, наполненное противоречивыми нарративами", — сообщил Бохан.

Владислав Бохан не в первый раз проводит подобные акции. В 2024 году он организовывал в русских школах псевдопатриотическую кампанию под названием "Шлем Отечества". В ее рамках учителя делали шапочки из фольги. Кроме того, в 2025 году пранкер разыграл учителей временно оккупированного Крыма, производивших "антидронный прибор" из фольги и колокольчика.

Российские учителя с шапочками из фольги

Скандал распространился в соцсетях в РФ, где вызвал дискуссии между россиянами о состоянии образования в России.

