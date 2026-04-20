Російські вчителі записали відео з промовою Гітлера: скандал у РФ (ВІДЕО)



















У Челябінській області Росії розгорівся скандал після того, як учителі кількох шкіл записали "патріотичні" відеозвернення, не помітивши, що читають перероблену промову Адольфа Гітлера у день нападу на Польщу 1 вересня 1939 року.

Російські вчителі записали відео з промовою Гітлера

Ініціатором провокації став білоруський пранкер Владислав Бохан. Він розповів, що розіслав листи до навчальних закладів нібито від імені партії "Єдина Росія". У зверненнях педагогів просили підтримати російських військових та взяти участь у "патріотичній акції".

За словами Бохана, листи отримали 12 шкіл Челябінської області. Чотири заклади відмовилися, однак решта погодилися записати відео з озвученням частково переробленого тексту з промови Гітлера. У ньому слово "Данциг", нинішній Гданськ, замінили на "Донбас", а "Рейх" — на "Росію". Попри очевидні паралелі, більшість учасників не помітили підміни, навіть у кінці, де були згадки про "тисячолітній Рейх".

Ця акція є частиною його проєкту "Тріумф молі", де він досліджує у відповідність сучасної Росії ознакам "вічного фашизму" за Умбертом Еко.

"Продовження дослідження проявів фашизму в російському суспільстві на прикладі системи освіти в межах проєкту "Тріумф молі" на основі есе Умберто Еко "Ур-фашизм". Цього разу я аналізував такий поширений, але важливий феномен, як формування образу "одночасно сильного, але слабкого ворога". Для цього вчителям запропонували записати відеозвернення, наповнене суперечливими наративами", — повідомив Бохан.

Владислав Бохан не вперше проводить подібні акції. У 2024 році він організовував у російських школах псевдопатріотичну кампанію під назвою "Шолом Вітчизни". В її рамках вчителі з робили шапочки з фольги. Крім того, у 2025 році пранкер розіграв вчителів тимчасово окупованого Криму, які робили "антидронний прилад" з фольги та дзвіночка.

Російські вчителі з шапочками з фольги

Скандал поширився у соцмережах в РФ, де викликав дискусії між росіянами про стан освіти в Росії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Росії вчителька заклеїла скотчем рот другокласникам.