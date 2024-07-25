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Российские ультранационалисты в шоке от решения Госдумы РФ: о чем идет речь

По информации ISW, в России будут наказывать военных за использование личных телефонов на фронте

сегодня, 10:12
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Кравцев Сергей

Российская Государственная Дума 24 июля приняла поправку, которая позволит российским командирам наказывать подчиненных за использование личных устройств связи и навигации на фронте. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Российские ультранационалисты в шоке от решения Госдумы РФ: о чем идет речь

Госдума РФ. Фото: из открытых источников

Американские аналитики обратили внимание, что это вызвало негативную реакцию со стороны российских ультранационалистов и других депутатов Госдумы.

Несколько депутатов российской Думы открыто выступили против законопроекта и призвали российских чиновников позволить российским командирам на передовой формировать военную политику. 

Военные блогеры критиковали поправку и выражали обеспокоенность тем, что российские военные намерены использовать наказание за использование личных устройств для решения личных конфликтов и цензуры жалоб российских военнослужащих, которые часто на телефоны записывают и через них распространяют жалобы. 

Российские ультранационалисты также сетуют на потенциальное влияние поправки на фронт, где российские войска полагаются на незащищенные устройства для организации командования и управления, логистики и боевых операций.

Военные аналитики отметили, что остается непонятным, сможет или захочет ли российское военное командование обеспечить наказание за использование личных устройств в Украине.

А российским военным, по мнению специалистов ISW, вероятно, будет крайне трудно избавиться от зависимости от опасных личных устройств для выполнения многих задач на фронте.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия начинает испытывать дефицит вооружений и личного состава. Это, а также помощь западных партнеров, позволят ВСУ со временем проводить успешные контрнаступательные операции. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-24-2024
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