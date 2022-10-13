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Российские власти впервые официально сообщили о гибели мобилизованных

С начала мобилизации с 21 сентября в России впервые озвучили смерть военных.

сегодня, 15:27
Автор:

Slava Kot
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Пятеро граждан Российской Федерации, родом из Челябинской области, погибли в так называемой спецоперации. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Российские власти впервые официально сообщили о гибели мобилизованных

Мобилизация в России. Фото из открытых источников

Российский губернатор не сообщил имена и место гибели мобилизованных жителей Челябинской области, но отметил, что по информации военкомата их было пять человек.

Алексей Текслер сообщил, что власти Российской Федерации предоставит материальную помощь для семей российских военных, погибших в результате российской мобилизации. Кроме стандартной государственной помощи губернатор пообещал выделить каждой семье с погибшим по одному млн рублей, а также разную помощь, включая психологическую.

Как отметило российское отделение BBC , ранее власти РФ официально не сообщали о смерти мобилизованных солдат, хотя местные СМИ писали о гибели других военных.

10 октября в российских СМИ сообщалось о смерти троих россиян под Херсоном. 11 октября издание из Екатеринбурга писало о смерти одного из мобилизованных. 12 октября руководитель правозащитной организации Павел Чиков написал о смерти адвоката из Санкт-Петербурга.

С самого начала объявленной Путиным мобилизации граждане РФ постоянно жаловались на условия в армии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский представитель военкомата пришел с повесткой к женщине. Кроме того, у женщины проблемы со зрением и в последнее время живет в Израиле.

Также "Комментарии" сообщали, что россияне воюют экспонатами из музеев. Украинский военный обозреватель обнародовал фото с гаубицей, которую выпускали в 40-х годах прошлого столетия.



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Источник: https://74.ru/text/incidents/2022/10/13/71731982/
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