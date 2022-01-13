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Российские войска могут разместить в других странах: что известно

В Кремле не исключают вероятности передислокации войск в страны Южной Америки и Мексиканского залива

сегодня, 19:08
Автор:

Козлова Альбіна
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Российские войска могут разместить в других странах: что известно

Войска могут разместить в Венесуэле и на Кубе, фото из открытых источников

Россия на переговорах с представителями НАТО 12 января продолжила поднимать ставки. Известно, что один из высокопоставленных дипломатов отказался исключать возможность размещения российских военных на Кубе и в Венесуэле. К таким действиям Россия может прибегнуть, если напряженность в отношениях с Соединенными Штатами будет расти. Об этом пишет АР.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что не может "ни подтвердить, ни опровергнуть" возможность перебрасывания Россией военных формирований на Кубу и в Венесуэлу, если переговоры провалятся и давление США на Россию усилится.

Россия-США переговоры в Женеве и последующая встреча НАТО-Россия не принесли результатов. Стороны не пришли к соглашению относительно требований Москвы об остановке расширения НАТО на восток. Выступая на российском RTVI TV, Рябков отметил, что "все зависит от действий наших американских коллег". Под этим дипломат подразумевал предупреждение президента России Владимира Путина о том, что Москва может принять военно-технические меры, если США будут усиливать давление на Кремль.

Путин выразил обеспокоенность тем, что НАТО может потенциально использовать украинскую территорию для развертывания ракет, способных долететь до Москвы за пять минут. Президент России отметил, что российские военные корабли, вооруженные новейшей гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон", дадут России подобные возможности, если они будут развернуты в нейтральных водах.

Известно, что "Циркон" планируется ввести в эксплуатацию российского флота позже в этом году и установить на борту его фрегатов и подводных лодок.

Песков предупредил о полном разрыве американо-российских отношений, если предлагаемые санкции против Путина и других высших гражданских и военных лидеров будут приняты. Меры, предложенные демократами в Сенате, также будут направлены на ведущие российские финансовые учреждения, если Москва введет войска в Украину.

Как сообщал портал "Комментарии", в Кремле озвучили условия, при которых состоятся переговоры с Западом.


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Источник: https://apnews.com/article/europe-russia-ukraine-vladimir-putin-moscow-473d4b2eebff4dc59d8e7dff9e8653ba
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