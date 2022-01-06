Российские войска зашли в Казахстан: какую цель на самом деле преследует Путин

На фоне того, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направила в Казахстан подразделения войск, выстраивается все больше конспирологических теорий о том, как могут развиваться события дальше. Есть ли теперь шансы у протестующих добиться выполнения своих требований? Какую на самом деле цель преследует Россия, которая направила свих десантников в Казахстан? Ответы на эти и другие вопросы дали эксперты.

Протесты в Казахстане. Фото АР

Теперь путинские кроты будут провоцировать противостояние в Украине

Политический эксперт Виктор Бобыренко отмечает у себя в Facebook, он изначально говорил, что заказчик революции в Казахстане будет виден по заявлениям. Так и вышло. Было заявлено о каких-то мифических "врагах" — спровоцировавших противостояние. И теперь казахи зовут Россию в помощь (ОДКБ – для любой легитимизации).

"На самом деле – нужно немного знать историю. Во всех случаях, когда СССР или Россию звали на помощь – звали конкретные люди. Ставленники Кремля. Примеры: Януш Кадар в Венгрии, Густав Гусак в Чехословакии, Войцех Ярузельский в Польше, Бабрак Кармаль в Афганистане. На самом деле – примеров больше. Правда в том – что Россия, используя борьбу казахских кланов – зашла в Казахстан. Сделает из него квазигосударство", – отметил эксперт.

Он добавляет, в России в кармане уже много квазигосударств. От непризнанных Абхазии, Осетии, Приднепровья до террористических "ДНР" и "ЛНР". Теперь еще полулегитимная Беларусь. Ну, и Казахстан.

"Это просто способ современной политики. Путин хороший – Лукашенко сорвался с катушек и атакует Европу. Мечта Путина – чтобы Украина была "любимой женой" в его гареме квазигосударств. И теперь путинские кроты будут провоцировать противостояние у нас. События меняются так быстро, что кажется, что уже не двигаемся вперед – мы летим в бездну", – резюмировал Виктор Бобыренко.

Россияне будут рассказывать байки о возрождении СССР

В свою очередь политический эксперт, журналист Юрий Романенко считает, что логика действий России в Казахстане понятно.

"ОДКБ будет защищать критическую инфраструктуру, чтобы казахские силовики освободили ресурс и казахи убивали казахов, пока россияне будут рассказывать байки о стабилизации и необходимости возрождения СССР", — отметил Юрий Романенко.

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