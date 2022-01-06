Российские войска зашли в Казахстан: какую цель на самом деле преследует Путин

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
На фоне того, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направила в Казахстан подразделения войск, выстраивается все больше конспирологических теорий о том, как могут развиваться события дальше. Есть ли теперь шансы у протестующих добиться выполнения своих требований? Какую на самом деле цель преследует Россия, которая направила свих десантников в Казахстан? Ответы на эти и другие вопросы дали эксперты.
Протесты в Казахстане. Фото АР
Политический эксперт Виктор Бобыренко отмечает у себя в Facebook, он изначально говорил, что заказчик революции в Казахстане будет виден по заявлениям. Так и вышло. Было заявлено о каких-то мифических "врагах" — спровоцировавших противостояние. И теперь казахи зовут Россию в помощь (ОДКБ – для любой легитимизации).
Он добавляет, в России в кармане уже много квазигосударств. От непризнанных Абхазии, Осетии, Приднепровья до террористических "ДНР" и "ЛНР". Теперь еще полулегитимная Беларусь. Ну, и Казахстан.
В свою очередь политический эксперт, журналист Юрий Романенко считает, что логика действий России в Казахстане понятно.
Читайте также на портале "Комментарии" - российские десантники уже в Казахстане.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости