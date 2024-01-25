Российские зеки, воюющие в Украине, получили "подарок" от Путина: о чем идет речь

Российские заключенные, воюющие в Украине, больше не получают помилования от Владимира Путина после полугода службы. Российские власти обязали их служить до конца войны. Об этом пишет Российская служба BBC, передает портал "Комментарии".

Российские заключенные больше не получают помилования от Путина. Фото из открытых источников

Сообщается, что теперь зеки заключают с Минобороны РФ контракт на один год, который продлевается автоматически.

Журналисты также выяснили, что завербованные в российских тюрьмах заключенные воюют в статусе условно освобожденных.

Издание пишет, что норма об условном увольнении появилась в российском законодательстве совсем недавно. Для этого достаточно решения колонии или военкомата, в котором заключенные подписывают контракт, а участие президента РФ не требуется.

Издание также установило, что полное освобождение и погашение судимости воюющих в Украине российских заключенных возможны только в случае получения государственной награды, потери здоровья или достижения предельного возраста.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады министра обороны Рустема Умерова, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, руководителя ГУР Кирилла Буданова, председателя СБУ Василия Малюка и начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталы о ситуации с падением российского военно-транспортного самолета Ил-76 и обмене пленными. Президент также дал поручение министру иностранных дел Дмитрию Кулебе проинформировать партнеров о имеющихся данных у Украины о падении Ил-76.

"Комментарии" также сообщали, что российские оккупанты продолжают привлекать к войне против Украины наемников из всех стран мира, чтобы иметь возможность продолжать свою захватническую политику. На временно оккупированных территориях Донецкой области замечены наемники из Малайзии, сопровождаемые переводчиком и бывшими "вагнеровцами".



