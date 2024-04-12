logo

BTC/USD

66909.66

ETH/USD

3214.52

LTC/USD

84.01

USD/UAH

39.60

EUR/UAH

42.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Российских школьников заставят изучать "историю" Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Российских школьников заставят изучать "историю" Путина

В школах РФ введут урок путинской пропаганды

сегодня, 21:49
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Российским школьникам отменят уроки обществоведения для изучения "новой истории" диктатора Владимира Путина.

Российских школьников заставят изучать "историю" Путина

В российских школах будут изучать "новую историю". Фото из открытых источников

Как пишет издание The Moscow Times, обществоведение исключат из российской школьной программы для 6-8 классов. Сообщается, что в 2025 году освободившиеся школьные часы перейдут к истории.

Отмечается, что на уроки истории в российских школах отводится в общей сложности 340 часов. Обществоведение планируют изучать в 9-м классе, а общее количество рекомендованных учебных часов составит 34 по одному уроку в неделю. Для учащихся 10-11 классов также будет выделено один час в неделю.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские власти не понимают важности демобилизации, потому что в Офисе президента нет людей с настоящим боевым опытом, считает бывший командир роты 47-й механизированной бригады, офицер ВСУ Николай Мельник. "Если бы генералы шли в посадки выполнять свои приказы, они были бы более благосклонны к демобилизации. Если бы в Офисе президента были люди с настоящим боевым опытом, они умели бы объяснить солдату свои гениальные управленческие решения", — подчеркнул офицер ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Вооруженные силы Украины пока хоть как-то не приблизились к уничтожению наступательного потенциала российской армии. По мнению обозревателя британского журнала Spectator Оуэна Мэтьюза, успешные удары украинских дронов по территории РФ и даже уничтожение Крымского моста не остановят наступление РФ. Он считает, что Россия на переговорах, если они все же состоятся, не будет уступать восторженным регионам.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/21367
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости