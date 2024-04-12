Российским школьникам отменят уроки обществоведения для изучения "новой истории" диктатора Владимира Путина.

В российских школах будут изучать "новую историю". Фото из открытых источников

Как пишет издание The Moscow Times, обществоведение исключат из российской школьной программы для 6-8 классов. Сообщается, что в 2025 году освободившиеся школьные часы перейдут к истории.

Отмечается, что на уроки истории в российских школах отводится в общей сложности 340 часов. Обществоведение планируют изучать в 9-м классе, а общее количество рекомендованных учебных часов составит 34 по одному уроку в неделю. Для учащихся 10-11 классов также будет выделено один час в неделю.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские власти не понимают важности демобилизации, потому что в Офисе президента нет людей с настоящим боевым опытом, считает бывший командир роты 47-й механизированной бригады, офицер ВСУ Николай Мельник. "Если бы генералы шли в посадки выполнять свои приказы, они были бы более благосклонны к демобилизации. Если бы в Офисе президента были люди с настоящим боевым опытом, они умели бы объяснить солдату свои гениальные управленческие решения", — подчеркнул офицер ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Вооруженные силы Украины пока хоть как-то не приблизились к уничтожению наступательного потенциала российской армии. По мнению обозревателя британского журнала Spectator Оуэна Мэтьюза, успешные удары украинских дронов по территории РФ и даже уничтожение Крымского моста не остановят наступление РФ. Он считает, что Россия на переговорах, если они все же состоятся, не будет уступать восторженным регионам.