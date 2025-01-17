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Slava Kot
Депутат путинской партии "Единая Россия" из республики Марий Эл Андрей Сакович отреагировал на критику по повышению цен на продукты и назвал комментарии россиян "тупыми". Специальная лингвистическая экспертиза в РФ постановила, что слова российского депутата не вызывают оскорбления и унижения чести россиян.
Для россиян не является оскорблением, когда их называют "тупыми"
Пользователь Алена Антонова в российской социальной сети "ВКонтакте" пожаловалась под сообщением российского депутата Андрея Саковича. Россиянка назвала неправомерным рост цен, который происходит в РФ и раскритиковала Саковича, приказавшего ей "молчать".
В ответ российский депутат назвал Антонову "хабалкой", которая пишет пакости и призвал женщину биться головой о стену. Россиянка заявила, что избранники нардепа увидят его комментарии и истиное лицо Саковича. После этого российский депутат назвал слова россиянки "тупыми".
Как следствие, россияне отправили две жалобы на Саковича из-за его комментариев по этому случаю. Проведённая "независимая лингвистическая оценка" решила, что российский депутат может называть россиян "тупыми".
Партия "Единая Россия" никак не наказала российского нардепа, но сообщила, что провела "образовательные мероприятия" с Саковичем.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что девушка задонатила на ВСУ 30 долларов, а за это ее осудили на 9 лет колонии в России.
Также "Комментарии" писали о том, как путинская депутатка назвала россиян "червями" и призвала создать для них трудовые лагеря.
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