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Российским депутатам разрешили россиян называть "тупыми"

Независимая лингвистическая экспертиза РФ обнаружила, что называть россиян "тупыми", не является оскорблением.

сегодня, 12:10
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Slava Kot

Депутат путинской партии "Единая Россия" из республики Марий Эл Андрей Сакович отреагировал на критику по повышению цен на продукты и назвал комментарии россиян "тупыми". Специальная лингвистическая экспертиза в РФ постановила, что слова российского депутата не вызывают оскорбления и унижения чести россиян.

Российским депутатам разрешили россиян называть "тупыми"

Для россиян не является оскорблением, когда их называют "тупыми"

Пользователь Алена Антонова в российской социальной сети "ВКонтакте" пожаловалась под сообщением российского депутата Андрея Саковича. Россиянка назвала неправомерным рост цен, который происходит в РФ и раскритиковала Саковича, приказавшего ей "молчать".

В ответ российский депутат назвал Антонову "хабалкой", которая пишет пакости и призвал женщину биться головой о стену. Россиянка заявила, что избранники нардепа увидят его комментарии и истиное лицо Саковича. После этого российский депутат назвал слова россиянки "тупыми".

Как следствие, россияне отправили две жалобы на Саковича из-за его комментариев по этому случаю. Проведённая "независимая лингвистическая оценка" решила, что российский депутат может называть россиян "тупыми".

"Высказывания А.В. Саковича не являются оскорблениями, не унижают честь и достоинство личности, а также не являются "оскорбительными характеристиками" личности", — сообщила экспертиза в заключении.

Партия "Единая Россия" никак не наказала российского нардепа, но сообщила, что провела "образовательные мероприятия" с Саковичем.

Российским депутатам разрешили россиян называть ”тупыми” - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что девушка задонатила на ВСУ 30 долларов, а за это ее осудили на 9 лет колонии в России.

Также "Комментарии" писали о том, как путинская депутатка назвала россиян "червями" и призвала создать для них трудовые лагеря.



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