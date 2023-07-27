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Российским депутатам строго-настрого запретили ездить на фронт в Украину: в чем причина

Депутаты Госдумы постоянно фотографируются возле танков и пушек и "устраивают шоу" на фронте

сегодня, 18:07
Автор:
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Кравцев Сергей
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Теперь российским депутатам для того, чтобы побывать на фронте в Украине, нужно получить особое разрешение Минобороны РФ. Даже, если речь не идет о поездке непосредственно на передовую, все равно депутаты РФ должны получить разрешение ведомства Шойгу. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет ряд российских СМИ.

Российским депутатам строго-настрого запретили ездить на фронт в Украину: в чем причина

Госдума РФ. Фото из открытых источников

Сообщается, что письмо с соответствующими рекомендациями, подписанное лично Сергеем Шойгу уже получил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.


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Как говорится в СМИ, такое требование может быть связано с тем, что российских оккупантов "не устраивает пиар в прифронтовой зоне". Они в частности против того, чтобы депутаты Госдумы использовали поездки на войну лишь для поднятия собственного рейтинга. Еще оккупантов путгает то, что депутаты постоянно фотографируются возле танков и пушек и "устраивают шоу".

Также в письме есть рекомендации разрешать перелет депутатов военными бортами только по ходатайству Володина или его первых заместителей.

Читайте также на портале "Комментарии" — Госдума РФ изменила правила воинского призыва в стране-агрессоре. Теперь в российскую армию могут призывать с 18 до 30 лет (ранее верхняя граница призыва составляла 27 лет), что позволяет дополнительно привлечь к войне около двух миллионов человек. Принят целый пакет документов, ужесточающих законодательство о военной службе (облегчающих призыв). Глава госдумовского Комитета по обороне Андрей Картаполов открыто признал, что закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. О чем говорят такие шаги российских властей? Что следует понимать Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинцы пошли вперед: Путин снова высказался о контрнаступлении ВСУ.




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Источник: https://meduza.io/news/2023/07/27/rbk-deputatam-zapretili-ezdit-na-voynu-bez-razresheniya-shoygu-i-gerasimova
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