Российским депутатам строго-настрого запретили ездить на фронт в Украину: в чем причина

Теперь российским депутатам для того, чтобы побывать на фронте в Украине, нужно получить особое разрешение Минобороны РФ. Даже, если речь не идет о поездке непосредственно на передовую, все равно депутаты РФ должны получить разрешение ведомства Шойгу. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет ряд российских СМИ.

Госдума РФ. Фото из открытых источников

Сообщается, что письмо с соответствующими рекомендациями, подписанное лично Сергеем Шойгу уже получил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

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Как говорится в СМИ, такое требование может быть связано с тем, что российских оккупантов "не устраивает пиар в прифронтовой зоне". Они в частности против того, чтобы депутаты Госдумы использовали поездки на войну лишь для поднятия собственного рейтинга. Еще оккупантов путгает то, что депутаты постоянно фотографируются возле танков и пушек и "устраивают шоу".

Также в письме есть рекомендации разрешать перелет депутатов военными бортами только по ходатайству Володина или его первых заместителей.

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