Российским пенсионерам второй год подряд затягивают пояса: подробности

Российские пенсионеры второй год подряд получают меньше реальные пенсии, чем были в 2021 году. Об этом пишет издание The Moscow Times, передает портал "Комментарии".

Обнищание в РФ прогрессирует. Фото из открытых источников

Издание сообщает, что стремительное ускорение инфляции, охватившее российскую экономику после девальвации рубля, а также рекордные военные расходы ударили по карманам российских пенсионеров.

Отмечается, что согласно данным Ростата, в ноябре 2023 года реальный размер назначенных пенсий в РФ снизился на 1,4%.

В среднем, согласно официальной статистике, российские пенсионеры прожили ноябрь на 19626 рублей, отмечает издание.

The Moscow Times указывает, что номинально за год пенсии россиян стали больше на 1099 рублей (или 5,9%), однако весь прирост "сгорел" из-за инфляции, которая к ноябрю разогналась до 7,5%.

В реальном выражении, то есть с корректировкой роста цен, отмечает издание, пенсии в России сокращаются второй месяц подряд. В октябре, пишет издание, пенсии россиян снизились на 0,7% (впервые с мая 2022 г.), а в ноябре темпы спада ускорились в два раза.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, несмотря на политические риски по утверждению обещанного финансирования, бюджетная помощь на 2024 год будет лишь чуть ниже 43 млрд долларов, запланированных на 2023 год, прогнозирует Fitch. Долгосрочные предложения включают кредит ЕС для Украины на сумму 50 млрд евро до 2027 года, а также общие гарантии финансирования официального сектора, лежащие в основе EFF МВФ. В то же время Fitch Ratings видит большую неопределенность финансирования с 2025 года, частично из-за избирательного цикла в США, потенциальной усталости доноров, остаточных рисков планов финансирования ЕС. Fitch прогнозирует, что государственный долг вырастет до 94,5% ВВП к концу 2024 года с 84,1% к концу 2023 года (и 48,9% к концу 2021 года).

