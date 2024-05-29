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Российский актер был признан террористом и экстремистом

Алексей Панин теперь возвращение в РФ заказано

29 мая 2024, 22:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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Публичное осуждение войны в Украине и президента Путина – именно это для российского артиста Алексея Панина вылилось в уголовное дело "о призывах к терроризму", а сейчас набирает новые "высоты".

Российский актер был признан террористом и экстремистом

Алексей Панин (фото из открытых источников)

По информации пропагандистов из телеграмм-канала Mash , актера Панина признают террористом и экстремистом. "Актёра внесли в список Росфинмониторинга, сообщает ведомство", — пишут пропагандисты.


Напомним, что "Комментарии" писали о том, что р осианский актер похвастался американским паспортом на фоне флага Украины. Российская знаменитость, артист Алексей Панин похвастался, что теперь имеет американское гражданство. В социальных сетях он выставил красноречивые фотографии, на которых держит новый паспорт. Еще несколько фото актер сделал на желто-голубом фоне.

Эти фотографии вызвали многие критические замечания в российской патриотической среде и положительные отзывы одобрений среди жителей Украины.


Также "Комментарии" писали о том, что еще один известный актер покинул Россию и назвал причину . Россиянин Александр Феклистов, исполнявший одну из главных ролей в известном сериале "Сваты" сказал о том, что покинул страну-агрессору РФ. После того, как Феклистов публично выступил против кровавой войны в Украине, которую начала его страна, спектакли с его участием начали массово отменять.

Некоторое время после начала полномасштабной войны Феклистов еще оставался в Москве, считая, что они со зрителем нужны друг другу. Однако не перенес массовых отмен и уехал жить в Испанию и сейчас нет планов возвращаться в РФ. Об этом звезда сообщила во время интервью "И Грянул Грэм".



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