Российский актер был признан террористом и экстремистом

Публичное осуждение войны в Украине и президента Путина – именно это для российского артиста Алексея Панина вылилось в уголовное дело "о призывах к терроризму", а сейчас набирает новые "высоты".

Алексей Панин (фото из открытых источников)

По информации пропагандистов из телеграмм-канала Mash , актера Панина признают террористом и экстремистом. "Актёра внесли в список Росфинмониторинга, сообщает ведомство", — пишут пропагандисты.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что р осианский актер похвастался американским паспортом на фоне флага Украины. Российская знаменитость, артист Алексей Панин похвастался, что теперь имеет американское гражданство. В социальных сетях он выставил красноречивые фотографии, на которых держит новый паспорт. Еще несколько фото актер сделал на желто-голубом фоне.

Эти фотографии вызвали многие критические замечания в российской патриотической среде и положительные отзывы одобрений среди жителей Украины.





Также "Комментарии" писали о том, что еще один известный актер покинул Россию и назвал причину . Россиянин Александр Феклистов, исполнявший одну из главных ролей в известном сериале "Сваты" сказал о том, что покинул страну-агрессору РФ. После того, как Феклистов публично выступил против кровавой войны в Украине, которую начала его страна, спектакли с его участием начали массово отменять.

Некоторое время после начала полномасштабной войны Феклистов еще оставался в Москве, считая, что они со зрителем нужны друг другу. Однако не перенес массовых отмен и уехал жить в Испанию и сейчас нет планов возвращаться в РФ. Об этом звезда сообщила во время интервью "И Грянул Грэм".

