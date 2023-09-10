Российский актер на Донбассе выдал циничное заявление о "приближающейся победе РФ"

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Лиля Воробьева
Дмитрий Дюжев (фото из открытых источников)
Российская знаменитость, артист-путинист , снимавшийся в популярном в нулевых бандитском сериале "Бригада", Дмитрий Дюжев прибыл в оккупированный Донбасс. Там он должен выступать в пропагандистском мероприятии.
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Концерт прошел на территории временно оккупированной Донецкой области, где расположен мемориальный комплекс "Савур-Могила". Там Дюжев отвечал на вопросы русских пропагандистов. В его словах озвучен весь комплекс циничных кремлевско-пропагандистских штампов.
"Это героизм в степени гениальности. Неповторимо. Это пример всему миру, как надо, как можно любить свою Родину полной душой, полной грудью. И ждать, приближать каждый день победу. Победу, которая будет к радости огромной территории крупнейшей страны в мире", – говорил пропагандист
Ситуацию усложнило то, что Дмитрий Дюжев не контролирует свою мимику, все время издавал какие-то гримасы. По мнению пользователей социальных сетей, у него заподозрено изменено состояние сознания.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский актер, поддерживающий Путина, унизил единственную дочь . Известный в РФ артист Владимир Машков, как только началась полномасштабная война, начал открыто ползать перед представителями правящей верхушки страны-агрессорки, этот сторонник Путина превратился в пропагандистский рупор РФ.Машков приезжает к жителям оккупированных территорий и выступает перед ними. Недавно он побывал в Крыму, аннексию которого поддерживает с 2014 года. Представителям пропагандистских СМИ РФ он ответил на все их вопросы.
В частности, убежденный сторонник Путина высказался, каково его отношение к коллегам, отказавшимся служить правящей в РФ верхушке и сторонникам антивоенной позиции. Претендуя на собственную жизненную мудрость, артист сказал неприятные слова даже о свое дочери.
Обсуждения
Новости
Маєстро
11 сентября 2023, 10:14
А почему не в Киеве?
Южный
11 сентября 2023, 00:06
Молодец Дюжев. Всё правильно сказал о приближающейся победе. Скоро ни укронацизма, ни Украины в её нынешнем виде не будет.
Тато
10 сентября 2023, 23:27
Дюжев, ты гандон штопаный! Что ты говоришь-то? Что ты пасть разинул? Как не стыдно? А не пошел бы ты нахуй со своими заявлениями?