Российский актер на Донбассе выдал циничное заявление о "приближающейся победе РФ"

Дмитрий Дюжев (фото из открытых источников)

Российская знаменитость, артист-путинист , снимавшийся в популярном в нулевых бандитском сериале "Бригада", Дмитрий Дюжев прибыл в оккупированный Донбасс. Там он должен выступать в пропагандистском мероприятии.

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Концерт прошел на территории временно оккупированной Донецкой области, где расположен мемориальный комплекс "Савур-Могила". Там Дюжев отвечал на вопросы русских пропагандистов. В его словах озвучен весь комплекс циничных кремлевско-пропагандистских штампов.

"Это героизм в степени гениальности. Неповторимо. Это пример всему миру, как надо, как можно любить свою Родину полной душой, полной грудью. И ждать, приближать каждый день победу. Победу, которая будет к радости огромной территории крупнейшей страны в мире", – говорил пропагандист

Ситуацию усложнило то, что Дмитрий Дюжев не контролирует свою мимику, все время издавал какие-то гримасы. По мнению пользователей социальных сетей, у него заподозрено изменено состояние сознания.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский актер, поддерживающий Путина, унизил единственную дочь . Известный в РФ артист Владимир Машков, как только началась полномасштабная война, начал открыто ползать перед представителями правящей верхушки страны-агрессорки, этот сторонник Путина превратился в пропагандистский рупор РФ.

Машков приезжает к жителям оккупированных территорий и выступает перед ними. Недавно он побывал в Крыму, аннексию которого поддерживает с 2014 года. Представителям пропагандистских СМИ РФ он ответил на все их вопросы.

В частности, убежденный сторонник Путина высказался, каково его отношение к коллегам, отказавшимся служить правящей в РФ верхушке и сторонникам антивоенной позиции. Претендуя на собственную жизненную мудрость, артист сказал неприятные слова даже о свое дочери.

