Российский актер, поддерживающий Путина, унизил единственную дочь

Известный в РФ артист Владимир Машков, как только началась полномасштабная война, начал открыто ползать перед представителями правящей верхушки страны-агрессорки, этот сторонник Путина превратился в пропагандистский рупор РФ.

Мария и Владимир Машковы (фото из открытых источников)

Машков приезжает к жителям оккупированных территорий и выступает перед ними. Недавно он побывал в Крыму, аннексию которого поддерживает с 2014 года. Представителям пропагандистских СМИ РФ он ответил на все их вопросы.

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В частности, убежденный сторонник Путина высказался, каково его отношение к коллегам, отказавшимся служить правящей в РФ верхушке и сторонникам антивоенной позиции. Претендуя на собственную жизненную мудрость, артист сказал неприятные слова.

"Люди, которые поменяли свои полушария головного мозга на другие. У меня для всех них есть одно слово: презрение. Я произнес страшное слово. Оно не значит "отвернуться". Оно означает "смотреть очень внимательно". Их беда догонит сама", — заявляет актер.

К слову, среди тех, кто ему демонстративно отвратителен, есть и его дочь Мария, уехавшая в Соединенные Штаты, чтобы не проживать в стране-агрессорке. Она открыто критикует отца за его поддержку военного вторжения в Украину, но к таким пренебрежительным словам и желчной ненависти в адрес сторонников Путина не опускалась.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что дочь российского актера, поддерживающего Путина, собирается спасать своего отца. Российская актриса Мария Машкова, являющаяся дочерью путиниста Владимира Машкова, озвучила неожиданное признание. Представителям издания "Телега online", россиянка сказала, что будет бороться за собственного отца, поощряющего войну и продолжение убийств обычных украинцев.