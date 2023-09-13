logo

BTC/USD

26526.86

ETH/USD

1626.52

LTC/USD

62.77

USD/UAH

38.00

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Российский актер родом из Запорожья уехал развлекать окупантов на Донбассе
commentss НОВОСТИ Все новости

Российский актер родом из Запорожья уехал развлекать окупантов на Донбассе

Гоша Куценко вышел с главными артистами-путинистами страны на болотах.

13 сентября 2023, 20:55
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Известный артист из РФ Гоша Куценко родом из Запорожья. Когда был маленьким, его семья переехала во Львов, где он учился и получил высшее образование. 24 февраля прошлого года в социальных сетях он выставил видеоролик, где упоминает о своих корнях.

Российский актер родом из Запорожья уехал развлекать окупантов на Донбассе

Гоша Куценко (фото из открытых источников)

"Ум не постигает, что происходит. Сердце обливается кровью. Там, где сейчас идет война, я там родился и вырос. Мне очень больно", — рассказал актер.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Далее Куценко молчал более полутора года, занимался собственным творчеством и при этом игнорировал войну на своей родине. Актера отнесли к "молчунам", но окровавленные рубли для Гоши оказались более привлекательными.

Куценко засветился во время псевдо-патриотического мероприятия во временно оккупированном Донецком регионе, на территории мемориального комплекса "Савур-Могила". Во время концерта, посвященного "80-й годовщине со дня освобождения Донбасса", экс-украинец выступал на одной сцене рядом с самыми ожесточенными путинистами, такими как Григорий Лепс, Дмитрий Дюжев, Родион Газманов и другие.

Гоша Куценко, у него уже сейчас сердце не болит по поводу войны, читал стихотворение "Земли потрескавшейся пробки",  что написал русский поэт Константин Ваншенкон. За ним на большом экране демонстрировали видеоряды с российскими солдатами-оккупантами на оккупированной земле Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский актер на Донбассе выдал циничное заявление о "приближении победы РФ". Российская знаменитость, артист-путинист, снимавшийся в популярном в нулевых бандитском сериале "Бригада", Дмитрий Дюжев прибыл в оккупированный Донбасс. Там он должен выступать в пропагандистском мероприятии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!