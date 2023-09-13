Российский актер родом из Запорожья уехал развлекать окупантов на Донбассе

Известный артист из РФ Гоша Куценко родом из Запорожья. Когда был маленьким, его семья переехала во Львов, где он учился и получил высшее образование. 24 февраля прошлого года в социальных сетях он выставил видеоролик, где упоминает о своих корнях.

Гоша Куценко (фото из открытых источников)

"Ум не постигает, что происходит. Сердце обливается кровью. Там, где сейчас идет война, я там родился и вырос. Мне очень больно", — рассказал актер.

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Далее Куценко молчал более полутора года, занимался собственным творчеством и при этом игнорировал войну на своей родине. Актера отнесли к "молчунам", но окровавленные рубли для Гоши оказались более привлекательными.

Куценко засветился во время псевдо-патриотического мероприятия во временно оккупированном Донецком регионе, на территории мемориального комплекса "Савур-Могила". Во время концерта, посвященного "80-й годовщине со дня освобождения Донбасса", экс-украинец выступал на одной сцене рядом с самыми ожесточенными путинистами, такими как Григорий Лепс, Дмитрий Дюжев, Родион Газманов и другие.

Гоша Куценко, у него уже сейчас сердце не болит по поводу войны, читал стихотворение "Земли потрескавшейся пробки", что написал русский поэт Константин Ваншенкон. За ним на большом экране демонстрировали видеоряды с российскими солдатами-оккупантами на оккупированной земле Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский актер на Донбассе выдал циничное заявление о "приближении победы РФ". Российская знаменитость, артист-путинист, снимавшийся в популярном в нулевых бандитском сериале "Бригада", Дмитрий Дюжев прибыл в оккупированный Донбасс. Там он должен выступать в пропагандистском мероприятии.