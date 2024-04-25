Российский актер с женой в тяжелом состоянии срочно госпитализирован: что известно

Российского артиста, поддерживающего военное вторжение страны-террористки РФ в Украину Леонида Ярмольника и его жену Оксану, срочно госпитализировали в Москве.

Леонид Ярмольник с женой (фото из открытых источников)

Как информирует пропагандистский телеграмм-канал Mash , у телеведущего случился гипертонический криз, у его жены – хроническая сердечная недостаточность.

Пропагандисты сообщают, что несколько дней назад пожаловались на слабость и головные боли. У Оксаны Ярмольник повышалось давление до критических значений – 250. Ей два раза вызывали скорую. У ее мужа за последние несколько дней был сильный кашель и тоже повышалось давление, но не до таких критических отметок.

"По нашей информации, сейчас супруги в больнице под наблюдением врачей", — резюмирует телеграмм-канал.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский актер, учившийся во Львове , сделал заявление о войне. Российский актер, продюсер и телеведущий еврейского происхождения Леонид Ярмольник поддержал Россию в войне против Украины. По словам актера, он на той стороне, "борющейся за победу света".

Леонид Ярмольник долгое время оставался в стороне от российского вторжения, а в начале полномасштабного вторжения уехал из России в Литву. Теперь же Ярмольник призывает всех выехавших из России возвращаться.

Также российский актер объяснил свою позицию в войне России против Украины. По его мнению, нападение России на Украину – это борьба тьмы и света. Отметим, что Ярмольник провел детство и школьные годы во Львове. Также играл в молодежном театре Украины. Ярмольник в начале 90-х получил гражданство Украины. Вероятно, к этому его подтолкнула идея приватизировать родительскую квартиру во Львове. После ее продажи мужчина снова получил российский паспорт.

